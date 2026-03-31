Στην οριστική απομάκρυνση οδηγού προχώρησε ο ΟΑΣΘ, έπειτα από περιστατικό βίας στο οποίο ενεπλάκη, όπως αυτό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού, «ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές διαδικασίες, με το αρμόδιο συμβούλιο να εξετάζει διεξοδικά όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και την απολογία του εργαζομένου. Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι η συμπεριφορά του ήταν ασύμβατη με τις αρχές και τον κανονισμό λειτουργίας του ΟΑΣΘ».

Κατόπιν αυτών, αποφασίστηκε η επιβολή της αυστηρότερης πειθαρχικής κύρωσης, δηλαδή η απόλυσή του.

Ο Οργανισμός υπογραμμίζει με έμφαση ότι «περιστατικά βίας δεν γίνονται σε καμία περίπτωση αποδεκτά, τονίζοντας πως «η ασφάλεια των πολιτών και η διατήρηση της αξιοπιστίας των υπηρεσιών του αποτελούν βασικές και αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες».

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «κάθε απόκλιση από την επαγγελματική συμπεριφορά και τα καθήκοντα των εργαζομένων θα αντιμετωπίζεται άμεσα, με την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων».

Δείτε το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει:

Πηγή: skai.gr

