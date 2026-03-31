Τρόμος για 54χρονη στον Πειραιά - Συνελήφθη 27χρονος για απόπειρα βιασμού

Του Μάκη Συνοδινού

Στιγμές αγωνίας έζησε μια 54χρονη γυναίκα στην ακτή Κονδύλη στον Πειραιά, όταν 27χρονος την πλησίασε και με χρήση σωματικής βίας την ακινητοποίησε και κατόπιν την θώπευσε.

Η 54χρονη με δάκρυα στα μάτια περίγραψε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο τις ακμές τρόμου που έζησε. Όλα συνέβησαν όταν βρισκόταν στον εξωτερικό χώρο σούπερ μάρκετ που εργάζεται, για να κάνει το διάλειμμα της.

Ο 27χρονος αλλοδαπός υπήκοος Παλαιστίνης την πλησίασε, την έπιασε από το λαιμό και στη συνέχεια με περίσσιο θράσος έβαλε το χέρι του μέσα από το εσώρουχο της.

Η 54χρονη παρόλο το σοκ της αντιστάθηκε σθεναρά αποτρέποντας την συνέχεια των πράξεων του 27χρονου.

Λίγο αργότερα ο δράστης συνελήφθη ενώ εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και περί αλλοδαπών.



Πηγή: skai.gr

