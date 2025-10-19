Απολογούνται σήμερα οι 6 συλληφθέντες για απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται για να απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή.

Στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, συνελήφθησαν 6 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Πρόκειται για 2 άτομα από το Μπαγκλαντές, 3 από τη Συρία και έναν Έλληνα, ηλικίας 42, 45, 46, 50, 36 και 55 ετών, αντίστοιχα.

Πώς δρούσαν

Όπως προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα, οι συλληφθέντες συγκρότησαν ή εντάχθηκαν σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση, με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με σκοπό τη συστηματική διάπραξη απατών και φορολογικών παραβάσεων σε βάρος του Δημοσίου.

Η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει δίκτυο 9 εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, οι οποίες λειτουργούσαν διαδοχικά μεταξύ τους και για μικρό χρονικό διάστημα, εκμεταλλευόμενες την ασφάλιση 108 κοινών εργαζομένων, ώστε να αποκρύπτεται η πραγματική οικονομική τους δραστηριότητα και να αποφεύγεται η πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών και φόρων.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης (42χρονος και 45χρονος), προέβαιναν στην ένταξη της εμπορικής τους δραστηριότητας είτε ως νομικής προσωπικότητας διαφόρων μορφών (Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.), είτε ως ατομικών οντοτήτων, χρησιμοποιώντας στοιχεία «αχυρανθρώπων» διαχειριστών ή και ανύπαρκτων προσώπων με πλαστά ή νοθευμένα διαβατήρια και έγγραφα που είχαν υφαρπάξει.

Ακολούθως, μέσω αυτών των προσώπων, υπέβαλλαν Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.) για την ασφάλιση των εργαζομένων που απασχολούσαν οι ίδιοι, χωρίς ωστόσο να καταβάλλουν την αξία των εισφορών αυτών.

Παράλληλα, απέφευγαν συστηματικά την καταβολή φόρων (Φ.Π.Α., Φόρο Εισοδήματος) που αναλογούσε στις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, ενώ οι αρμόδιες φορολογικές Αρχές βεβαίωναν οφειλές σε βάρος των ατόμων που αναγράφονταν στα πλαστά, νοθευμένα, ή υφαρπαχθέντα έγγραφα που είχαν κατατεθεί.

Σημαντικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση κατείχε και ο 55χρονος συλληφθείς, ο οποίος έχοντας την ιδιότητα του επαγγελματία λογιστή παρείχε την απαραίτητη τεχνογνωσία για να διευκολύνει την παράνομη δραστηριότητα.

Μάλιστα, η δράση της οργάνωσης είχε επεκταθεί και στην παράνομη διακίνηση μεταναστών, καθώς μέσω εταιρείας που είχαν συστήσει σε ανύπαρκτο πρόσωπο, είχαν προμηθευτεί αυτοκίνητο, το οποίο διέθεσαν για την παράνομη μεταφορά μεταναστών.

Περαιτέρω, για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων τους, πραγματοποιούσαν αγορές ακινήτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αγοραπωλησίες πολυτελών αυτοκινήτων, αναλήψεις μετρητών από λογαριασμούς αχυρανθρώπων και αποστολή εμβασμάτων στο εξωτερικό με χρήση ψευδών στοιχείων.

Η συνολική ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.190.000 ευρώ, από τα οποία 1.634.976,20 ευρώ αντιστοιχούν σε ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές και 555.514,85 ευρώ σε μη καταβληθέντες φόρους.

