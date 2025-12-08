Τσιάρας στον ΣΚΑΪ για τον αποκλεισμό του γραφείου του: Ζήτησα να φύγουν οι κλούβες

«Το γεγονός πως υπάρχει η κλούβα, αφορά την επιχειρησιακή προσέγγιση της αστυνομίας. Εγώ επικοινώνησα με τον αστυνομικό διευθυντή και τον παρακάλεσα να φύγουν οι κλούβες για να μην δημιουργείται ένταση», ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, για την αστυνομική παρουσία έξω από το πολιτικό του γραφείο, στην Καρδίτσα, το οποίο προσπαθούν να προσεγγίσουν αγρότες.

«Παρακαλώ να αφήσουν τους ανθρώπους να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν», τόνισε ο υπουργός απευθυνόμενος στις αστυνομικές αρχές της πόλης. «Θα ήταν απολύτως αντιφατικό να δηλώνω πως οι πόρτες του διαλόγου είναι ανοιχτές και να υπάρχει τέτοιο ζήτημα», επισήμανε.

«Όλοι οι εκπρόσωποι του αγροτικού κόσμου θα έπρεπε να έρθουν, να καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τα επιμέρους ζητήματα, ποια μπορούν να λυθούν, να λυθούν. Δεν νομίζω πως δείξαμε μέχρι σήμερα αρνητική διάθεση», τόνισε επίσης ο κ. Τσιάρας.

Σημειώνεται πως οι αγρότες θέλουν να κάνουν διαμαρτυρία, με τα τρακτέρ τους, έξω από το γραφείο του κ. Τσιάρα, ωστόσο δύο αστυνομικές κλούβες έχουν στήσει φραγμό εμποδίζοντάς τους να προσεγγίσουν.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι κάθετοι ότι πρέπει να τους επιτραπεί να διαδηλώσουν, ζητώντας να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Από πλευράς της αστυνομίας, αυτό δεν γίνεται αποδεκτό με τους αγρότες να επιμένουν πως θα φέρουν και άλλα τρακτέρ στην Καρδίτσα, παραμένοντας όσο χρειαστεί για να ολοκληρώσουν τη διαμαρτυρία τους.

Και ο πρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Κώστας Τζέλλας κάλεσε νωρίτερα τον υπουργό να δώσει εντολή να ανοίξουν οι δρόμοι.

«Θα περάσουμε με τα τρακτέρ», τονίζουν οι αγρότες, ενώ σημειώνουν πως «οι κλούβες είναι η απάντηση της κυβέρνησης στον διάλογο».





Ο αποκλεισμός του γραφείου του υπουργού αποφασίστηκε χτες, Κυριακή, στη συνέλευση του μπλόκου Ε-65, ως ένδειξη διαμαρτυρίας στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στον πρωτογενή τομέα.

Επίσης, στη συνέλευση αποφασίστηκε αντιπροσωπεία του μπλόκου, να συμμετάσχει στον αποκλεισμό του λιμανιού στο Βόλο την Πέμπτη, στις 10 το πρωί.

Πηγή: skai.gr

