Σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος του Μπράλου, προχώρησαν το μεσημέρι οι αγρότες της Φθιώτιδας.

Από νωρίς το πρωί, κομβόι τρακτέρ ξεκίνησαν από πολλές περιοχές της Φθιώτιδας, από τη Δυτική Φθιώτιδα, τα καμποχώρια της Λαμίας, την περιοχή Μώλου και Θερμοπυλών, την Αμφίκλεια, την Ελάτεια και άλλα χωριά. Εκατοντάδες μηχανήματα κύκλωσαν τον κόμβο του Μπράλου.

Λίγο μετά τις 13:00, οι αγρότες κατάφεραν να «σπάσουν» το μπλόκο της αστυνομίας και ανέβηκαν στην Εθνική Οδό, κλείνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Περισσότερα από 300 τρακτέρ έχουν παραταχθεί πάνω στον αυτοκινητόδρομο, ενώ εκατοντάδες αγροτικά οχήματα παραμένουν στους παράδρομους σε αναμονή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται σε επικοινωνία με συναδέλφους τους από τον Δομοκό, με το ενδεχόμενο να κατέβουν επιπλέον 100 τρακτέρ προς ενίσχυση του μπλόκου και αποκλεισμού των παραδρόμων, ενώ κινητοποιήσεις οργανώνονται και σε άλλα χωριά.

«Ήρθαμε για να μείνουμε», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας. Το ίδιο κλίμα αποφασιστικότητας επικρατεί και στους υπόλοιπους συγκεντρωμένους, οι οποίοι εμφανίζονται έτοιμοι να σκληρύνουν περαιτέρω τη στάση τους.

Οι συνέπειες για τους οδηγούς είναι ιδιαίτερα επώδυνες. Για μία διαδρομή περίπου 25 χιλιομέτρων από τη Λαμία έως τα διόδια της Αγίας Τριάδας απαιτούνταν περισσότερες από τρεις ώρες, καθώς η κυκλοφορία διεξαγόταν μέσω στενών παράδρομων, συχνά με μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας και με συνεχή εμπόδια λόγω των αγροτικών μηχανημάτων.

Παράλληλα, στη Βοιωτία, ο κόμβος της Θήβας παραμένει κλειστός από χθες, ενώ για αύριο προγραμματίζεται νέα μαζική μετακίνηση τρακτέρ από τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό προς το Κάστρο, με στόχο νέους αποκλεισμούς.

Οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ η κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της ημέρας εξελίσσεται με μεγάλες δυσκολίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

