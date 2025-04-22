Ξεκινά η μελέτη για την αποκατάσταση, την ανάδειξη και την επανάχρηση της Βίλας Πωλογιώργη στην περιοχή Αμπεριά, της πόλεως των Χανίων, με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης από τον δήμαρχο Χανίων, Παναγιώτη Σημανδηράκη.

Η Βίλα Πωλογιώργη έχει χαρακτηριστεί με απόφαση του υπουργείου Πολιτισμού ως έργο τέχνης, που χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα νεοκλασικά κτίρια των Χανίων και βρίσκεται μεταξύ των οδών Κροκιδά και Πρεβελάκη, στην περιοχή της Αμπεριάς Χανίων, ενώ αποτέλεσε το αρχοντικό του βουλευτή, Χαράλαμπου Πωλογιώργη.

Το αρχικό οίκημα κτίστηκε από την οικογένεια του Θεμιστοκλή Ποθητού γύρω στα 1870 και περιελάμβανε δυο κτίρια, ένα ισόγειο και ένα διώροφο με τα υποστατικά του, ενώ βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 827,20 τ.μ. και αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα με επιφάνεια 336,67 τ.μ. το καθένα.

Από το 1920 και μετά χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο ενώ την περίοδο της Κατοχής, εκεί στεγάστηκε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

Η βίλα Πωλογιώργη, μετά την αποκατάστασή της προτείνεται να λειτουργήσει ως Πολιτιστικός Πολυχώρος για ποικίλες δράσεις στους τομείς των σύγχρονων εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών (φωτογραφία, κινηματογράφος, χαρακτική, γλυπτική, κεραμική, γραφιστική, σχεδιασμός, διακόσμηση, τυπογραφία, κόμικς), συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τη λειτουργία των λοιπών υφιστάμενων πολιτιστικών χώρων στο δήμο Χανίων (ΚΑΜ, Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, Δημοτική Πινακοθήκη) και σε απόλυτη συνέργεια με τους σχεδιαζόμενους νέους πολιτιστικούς χώρους (Νεώρια, Νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη), καθιστώντας τα Χανιά ως ένα ιδιαίτερα αξιόλογο κέντρο πολιτισμού στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του δημάρχου Χανίων, παρουσία των αντιδημάρχων Πολιτισμού και Τεχνικών Υπηρεσιών, με το κ. Σημανδηράκη να κάνει λόγο για «πολύ μεγάλη προσπάθεια για να αξιοποιήσουμε τους σημαντικούς χώρους πολιτισμού των Χανίων, με τη δρομολόγηση της αποκατάστασης ενός ακόμα μεγάλου έργου, της Βίλας Πωλογιώργη». Όπως επισήμανε «το σημαντικό για τον Δήμο Χανίων είναι ότι έχει εξασφαλιστεί το κόστος των μελετών, αξιοποιώντας τα χρήματα από το ΕΣΠΑ της Κρήτης. Ο Δήμος Χανίων έχει μπει σε τροχιά υλοποίησης μεγάλων έργων, δίνοντας συνολικές και ουσιαστικές απαντήσεις σε θέματα, που εκκρεμούν για πάρα πολλά χρόνια».

Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται στις 281.962 ευρώ, ενώ η δαπάνη θα καλυφθεί όπως ανακοινώθηκε από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται στους δώδεκα μήνες.

