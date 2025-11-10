Από τον Λόρδο Βύρωνα στον Νόβακ Τζόκοβιτς - Γιατί αγάπησαν τόσο την Ελλάδα;

Η Ελλάδα έχει αποτελέσει τόπο έμπνευσης για αναρίθμητους καλλιτέχνες κατά το παρελθόν και σημείο αναφοράς για άλλους τόσους που την επισκέφτηκαν και μαγεύτηκαν. Κάποιοι επέλεξαν να ζήσουν στη χώρα μας, ή να αγοράσουν σπίτι για τις καλοκαιρινές τους εξορμήσεις.

Αυτή τη φορά, η προσωπικότητα που μαγνητίστηκε από τη χώρα μας, είναι αθλητική. Και δεν πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή ή καλαθοσφαιριστή που ήρθε με μετεγγραφή και έμεινε για πάντα επειδή λάτρεψε την Ελλάδα, αλλά για έναν πρωτοκλασάτο αθλητή του τένις, ο οποίος δεν είχε κανέναν λόγο να αφήσει την πατρίδα του, αλλά παρ' όλα αυτά επέλεξε να φέρει την οικογένειά του στην Αθήνα και να μετοικίσει μόνιμα. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι πλέον ένας Αθηναίος και την Κυριακή έβαλε και την αθλητική του στάμπα, καθώς κέρδισε το πρώτο τουρνουά τένις ATP 250 που διεξήχθη στην Ελλάδα, γνωρίζοντας την αποθέωση. Ο ίδιος, παρά το ότι έχει κερδίσει πολλά και σημαντικότερα τουρνουά, έσκισε την μπλούζα του από τη χαρά του, λες και νικούσε πρώτη φορά σε τελικό. Ο λόγος ήταν γνωστός. Λάτρεψε το ότι κέρδισε τον πρώτο του τίτλο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην πόλη του, μπροστά στους Έλληνες, τους οποίους δηλώνει ότι λατρεύει.

Ο Τζόκοβιτς ακολουθεί τα βήματα του πρώτου γνωστού φιλέλληνα, του Λόρδου Βύρωνα, ο οποίος έχει δώσει το όνομα του σε ολόκληρο δήμο της Αττικής. Σε αυτά τα 200 και βάλε χρόνια τόσοι και τόσοι καλλιτέχνες - κατά κύριο λόγο - ήρθαν στην Ελλάδα και τη λάτρεψαν:

Ο Χένρι Μίλερ, Αμερικανός συγγραφέας και φίλος του Νίκος Καζαντζάκη. Έγραψε το βιβλίο “The Colossus of Maroussi” (Ο Κολοσσός του Μαρουσιού), έναν ύμνο στην Ελλάδα.

«Όποιος έχει δει την Ελλάδα, ζει για πάντα με τη νοσταλγία της. Η Ελλάδα είναι η χώρα της ψυχής», είχε πει.

Ο Πάτρικ Λη Φέρμορ, Άγγλος συγγραφέας, περιηγητής και ήρωας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Έζησε δεκαετίες στην Καρδαμύλη, στη Μάνη, όπου έγραψε πολλά από τα έργα του.

«Η Ελλάδα είναι μια συνεχής αποκάλυψη. Δεν τελειώνει ποτέ.», είχε δηλώσει. Το σπίτι του λειτουργεί σήμερα ως μουσείο.

Ο Ζακ-Υβ Κουστώ, ο διάσημος Γάλλος ωκεανογράφος ταξίδεψε αμέτρητες φορές στα ελληνικά νησιά, αλλά και στον ιδιαίτερο για εκείνον Κορινθιακό, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα είναι μουσείο κάτω από τη θάλασσα. Είπε ότι οι ελληνικές θάλασσες έχουν την καθαρότερη ψυχή της Μεσογείου.

Ο αγαπημένος Λέοναρντ Κοέν. Ο Καναδός ποιητής και τραγουδοποιός έζησε στην Ύδρα τη δεκαετία του ’60. Εκεί έγραψε μερικά από τα πιο όμορφα τραγούδια του.

«Η Ύδρα μου έδωσε ό,τι χρειαζόμουν για να γίνω ποιητής.» Στην Ύδρα παραμένει το σπίτι του, που αποτελεί προσκύνημα για τους θαυμαστές του από όλο τον κόσμο.

Η Σοφία Λόρεν είχε πει: «Η Ελλάδα είναι ο πιο όμορφος τόπος για να ζεις και να ονειρεύεσαι.» και ο Σον Κόνερι ότι «Η Ελλάδα έχει ψυχή, δεν είναι απλώς τόπος, είναι αίσθηση.»

Ο Τομ Χανκς γνώρισε και αγάπησε την ελληνικής καταγωγής Ρίτα Γουίλσον και τελικά λάτρεψε και την χώρα της. Ο διάσημος ηθοποιός και η σύζυγός του περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην Αντίπαρο, ενώ ο Χανκς έλαβε ελληνική υπηκοότητα το 2019. Υποστηρίζουν ενεργά τον ελληνικό τουρισμό και τον πολιτισμό.

H Μαντόνα όταν επισκέφτηκε τον Παρθενώνα είχε πει πως η ενέργεια του ναού είναι κάτι που δεν περιγράφεται με λόγια και πως η Ελλάδα σου ανανεώνει το πνεύμα.

O Τζάρετ Λέτο και ο Ράσελ Κρόου όταν επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη μίλησαν με τα καλύτερα λόγια. «Η Ελλάδα είναι ένα από τα μέρη όπου νιώθω πνευματικά οικεία.», είπε ο Λέτο.

«Αν δεν έχεις πάει Ελλάδα, δεν έχεις δει τι σημαίνει ομορφιά. Θα ξαναέρθω για να ξαναγεμίσει η ψυχή μου», δήλωσε ο Κρόου.



