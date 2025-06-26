Σε απεργία την 1η Ιουλίου προχωρά ο Σύλλογος Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), αντιδρώντας στη νέα πανελλαδική «διοικητική» διάρθρωση των υπηρεσιών για τις εξαρτήσεις, που ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΑΕ, χωρίς, όπως αναφέρει, «καμία προηγούμενη διαβούλευση».

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για κατάρρευση των υπηρεσιών για τις εξαρτήσεις, «κατάργηση του συνόλου των θεραπευτικών μονάδων που λειτουργούσαν πριν πέντε μόλις μήνες και αντικατάστασή τους από νέα τμήματα, χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, προδιαγραφές λειτουργίας και ξεκάθαρο αντικείμενο» και υποβάθμιση του προσωπικού.

Μεταξύ άλλων, οι εργαζόμενοι απαιτούν «την άμεση απόσυρση της απόφασης του προέδρου του ΔΣ του ΕΟΠΑΕ σχετικά με την "τοποθέτηση προσωπικού στα τμήματα διευθύνσεων του Τομέα Θεραπείας", η οποία διαλύει οριστικά την Απεξάρτηση, να παύσει άμεσα ο εκφοβισμός των εργαζομένων και οι καταχρηστικές και εκδικητικές μετακινήσεις» και να «αντικατασταθεί ο νόμος για την "ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης" που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα σε όλο τον χώρο της ψυχικής υγείας, πρόληψης και απεξάρτησης».

Ποιο οργανισμοί απεργούν

Στον ΕΟΠΑΕ εντάσσονται όλοι οι, αναγνωρισμένοι από το κράτος φορείς, που παρείχαν υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης στο πεδίο των εξαρτήσεων, δηλαδή:

- Ο «Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών» (Ο.ΚΑ.ΝΑ.)

- Το «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» (ΚΕ.Θ.Ε.Α.),

- Η Μονάδα Απεξάρτησης από τα Ναρκωτικά «18ΑΝΩ»,

-Η Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ και η Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης DETOX του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

- Το «Πρόγραμμα Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ»,

- Το Τμήμα Αποκατάστασης Τοξικοεξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ»

- Η Μονάδα Απεξάρτησης από Αλκοόλ, Φάρμακα και Τυχερά Παιχνίδια, του «Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Γενικού Νοσοκομείου «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

- Το «Πολυδύναμο Κέντρο αντιμετώπισης της κρίσης των χρηστών Ναρκωτικών και Αλκοολισμού», του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Χατζηκώστα»

- Η Μονάδα Απεξάρτησης «Διάπλους» του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας «Αγ. Ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.