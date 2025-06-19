Συνεχίζεται η σύγκρουση μεταξύ της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) και των ακτοπλόων με φόντο τη συνεχιζόμενη απεργιακή κινητοποίηση που έχει δημιουργήσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις Ελλάδας - Ιταλίας.

Η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ, σε έκτακτη συνεδρίαση στις 18 Ιουνίου 2025, αποφάσισε τη συνέχιση των κινητοποιήσεων με νέα 24ωρη απεργία, από τις 06:00 σήμερα το πρωί της Πέμπτης 19 Ιουνίου έως και τις 06:00 αύριο της Παρασκευής 20 Ιουνίου.

Η απόφαση ελήφθη κατά τη διάρκεια μαζικής απεργιακής συνέλευσης στο λιμάνι της Πάτρας, όπου εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια των ναυτεργατών για την, όπως τη χαρακτηρίζουν, «αδιαλλαξία» των εφοπλιστικών ενώσεων και του Υπουργείου Ναυτιλίας στο σύνολο των αιτημάτων τους.

Η ΠΕΝΕΝ καταγγέλλει επίσης την «επιχείρηση καταστολής» με συλλήψεις απεργών και απαγόρευση εισόδου στελεχών της στο λιμάνι, κάνοντας λόγο για «φασιστικές μεθοδεύσεις».

Αντιδράσεις από την Attica Group

Από την πλευρά της, η Attica Group - που μέσω θυγατρικών της εκτελεί τη γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας υπό το εμπορικό σήμα Superfast - εξέδωσε ανακοίνωση επισημαίνοντας ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιώς έκρινε και την τρίτη κατά σειρά απεργία της ΠΕΝΕΝ παράνομη, συνεχίζοντας το προηγούμενο νομικό μοτίβο.

Η εταιρεία τονίζει πως η παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά της ΠΕΝΕΝ προκαλεί σοβαρές ζημιές τόσο στην ίδια όσο και στην εθνική οικονομία, επιβαρύνοντας επιπλέον εκατοντάδες επιβάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι, και διαμηνύει πως θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την αναζήτηση ποινικών και αστικών ευθυνών.

Η ΠΕΝΕΝ, από την πλευρά της, επαναλαμβάνει ότι δεν θα υπάρξει καμία υποχώρηση αν δεν ικανοποιηθούν οι διεκδικήσεις της, και δηλώνει έτοιμη να συμμετάσχει σε συνάντηση με τον Υπουργό Ναυτιλίας, με την ελπίδα να υπάρξει κάποια πρόοδος.

Αμέσως μετά θα συγκληθεί εκ νέου έκτακτη συνέλευση για την αποτίμηση της κατάστασης και τον καθορισμό της συνέχισης ή μη των κινητοποιήσεων

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.