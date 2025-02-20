Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε για άλλο οπαδικό επεισόδιο καταδικασμένος για τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού

Καταδικασμένος για την υπόθεση της δολοφονίας του Άλκη Καμπανού βρέθηκε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατηγορούμενος για εμπλοκή σε οπαδικό επεισόδιο που συνέβη τον Μάρτιο του 2019 στην περιοχή της Χαριλάου, σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου ο 19χρονος δολοφονήθηκε 3 χρόνια μετά.

Ο 26χρονος (σήμερα) έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης κατηγορείτο για απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης από κοινού και κατά συρροή, πράξη την οποία ο ίδιος αποποιήθηκε, λέγοντας ότι «ούτε χτύπησε, ούτε χτυπήθηκε». Υποστήριξε δε, ότι βρέθηκε τυχαία στο σημείο, αρνούμενος οποιαδήποτε οπαδική διάσταση.

Το δικαστήριο τον αθώωσε τελικά λόγω αμφιβολιών (παρότι η εισαγγελέας ζήτησε την καταδίκη του), ετυμηγορία που εν πολλοίς στηρίχθηκε στις καταθέσεις των δύο μαρτύρων - θυμάτων (28 και 22 ετών σήμερα) που ανασκευάζοντας όσα είχαν πει προανακριτικά, κατά την εξέταση τους στο δικαστήριο υποβάθμισαν το περιστατικό, αποσυνδέοντας το με οπαδικά κίνητρα, ενώ δεν ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν τους δράστες.

Για το ίδιο περιστατικό κατέστη κατηγορούμενος ένας 25χρονος (σήμερα) που αθωώθηκε για τον ίδιο λόγο (αμφιβολίες), όπως επίσης δύο ακόμη άτομα που λόγω ανηλικότητας είχαν παραπεμφθεί σε δικαστήριο ανηλίκων το οποίο τους απήλλαξε (ανάμεσα σε αυτούς ένας ακόμη καταδικασμένος για τη δολοφονία του 19χρονου 'Αλκη).

Να σημειωθεί ότι ο 26χρονος έχει καταδικαστεί σε συνολική κάθειρξη 27 ετών ως συνεργός στην ανθρωποκτονία του 'Αλκη και τον τραυματισμό του φίλου του (ο 1ος από τους 12 καταδικασμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ). Πρόκειται για τον αλβανικής καταγωγής οδηγό του πρώτου από τα τρία οχήματα που με κομβόι έφτασαν στο σημείο όπου ακολούθησε η άγρια επίθεση εναντίον του 19χρονου φοιτητή, την 1η Φεβρουαρίου του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

