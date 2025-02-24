Τα Ιωάννινα υποδέχονται σήμερα, Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου, στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή.

Στα χωριά του Πωγωνίου Ιωαννίνων, ο κρίκος που συνδέει τους μαθητές με την εκπαίδευση τους είναι ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου. Καθημερινά, παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού κάνουν ώρες για να φτάσουν στα σχολεία τους που είναι πολύ μακριά από τα χωριά τους. Η δουλειά του οδηγού απαιτεί αγάπη και υψηλό αίσθημα ευθύνης, κάτι που οι μικροί αναγνωρίζουν και βλέπουν τον κύριο Αλέκο ως οικογένειά τους.

Δισχιλιετή παρουσία έχουν στα Ιωάννινα οι Ρωμανιώτες Εβραίοι, που ξεκληρίστηκαν στο Άουσβιτς στο τελείωμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μέλη της κοινότητάς τους, των επιζησάντων, μας μιλούν για την ιστορία και τη ζωή τους στη σύγχρονη Ελλάδα που σηματοδοτήθηκε από την εκλογή του πρώτου Εβραίου δημάρχου στη χώρα. Ο Μωυσής Ελισάφ, ο οποίος έχαιρε ευρείας εκτίμησης, απεβίωσε προ διετίας ενώ βρισκόταν στο αξίωμα.

Γιάννενα και κωπηλασία είναι έννοιες συνώνυμες. Την ιστορία του τόπου μέσα από το άθλημα αλλά και τη δική του, μας διηγείται ο Ολυμπιονίκης της κωπηλασίας Γιάννης Τσίλης, σήμερα προπονητής στον Ναυτικό Όμιλο.



Στους χώρους του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καταλήγουν δεκάδες αδέσποτα, θύματα εγκατάλειψης, που χρήζουν φροντίδας και διαχείρισης, προκαλούν όμως και τον φόβο πολλών. Συμπαραστάτης στους ζωόφιλους είναι ο Δήμος, που με το καταφύγιό του και παρεμβάσεις επιχειρεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα.



Στην πόλη των αργυροχόων, η τέχνη μαραζώνει σταδιακά, λένε οι άνθρωποι που εξακολουθούν να την υπηρετούν. Επιμένουν όμως από αγάπη, αντλώντας την έμπνευσή τους από την ελληνική ιστορία και ζωή.

Κάθε είδους απορρίμματα «ψάρεψαν» πρόσφατα από τον βυθό της λίμνης Παμβώτιδας των επτά εκατομμυρίων χρόνων, δύτες που βούτηξαν για λογαριασμό του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Το τι περιλαμβάνεται στους τόνους αντικειμένων που ανασύρθηκαν είναι αδιανόητο…

