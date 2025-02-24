Συστήματα παρακολούθησης επιφανειακών παραμορφώσεων σε καίρια σημεία της Σαντορίνης τοποθετούν επιστήμονες προκειμένου να παρακολουθήσουν το φαινόμενο μετατόπισης του νησιού που έχει παρατηρηθεί μετά τις σεισμικές δονήσεις των τελευταίων εβδομάδων.

Τα συστήματα τοποθετούνται δίπλα σε σεισμογράφους, από την Ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Μελέτης και Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης, με επικεφαλής τον καθηγητή του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνο Παπαζαχο.

Την ίδια στιγμή, ειδικοί παρακολουθούν το φαινόμενο των κατολισθήσεων. Το Σάββατο το πρωί ομάδα του Εργαστηρίου Τηλεανίχνευσης με επικεφαλής τον διευθυντή, καθηγητή Μανώλη Βασιλάκη, μετέβησαν στην περιοχή και, με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού τηλεανίχνευσης μικρής εμβέλειας (close range remotesensing), επιχειρούν να αποτυπώσουν περιοχές όπου ενδέχεται να επιδεινωθούν τα κατολισθητικά φαινόμενα, τα οποία εκδηλώνονται συχνά στο νησί.

Σημειώνεται επίσης ότι τα μέτρα εξακολουθούν να είναι σε ισχύ τόσο στη Σαντορίνη, όσο και σε Ίο, Αμοργό και Ανάφη, τουλάχιστον μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου οπότε και θα συνεδριάσουν εκ νέου οι αρμόδιες επιτροπές για να επαναξιολογήσουν τα δεδομένα.

