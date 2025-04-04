Παραγωγοί και επαγγελματίες πωλητές λαϊκών αγορών θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία στις 9 Απριλίου.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΑΠΠΛΑ) ελήφθη ομόφωνη απόφαση στο ΔΣ για την συμμετοχή στην απεργία στις 9 Απριλίου και να κλείσουν οι λαϊκές αγορές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα κάτωθι αιτήματα:

Ελεύθερη συμμετοχή και προσέλευση μελών παραγωγών στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας

Μείωση κόστους παραγωγής

Αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ με γενναίες αποζημιώσεις στους πληγέντες από την κλιματική αλλαγή και μείωση του ποσοστού κράτησης από το 30% στο 15% του συνόλου της ζημιάς (χαλάζι, παγετός, πλημμύρες)

Όχι στο ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής λόγω της φύσης της δουλειάς από το χωράφι στη λαϊκή (υπαίθριος χώρος)

Δραστική μείωση της αξίας των διελεύσεων στα διόδια που απαιτεί η καθημερινή μεταφορά προϊόντων προς τα αστικά κέντρα

Ενίσχυση των αγροτών παραγωγών λαϊκών αγορών που πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές να τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης με τους αγρότες συνεταιριστικών σχημάτων, ομάδων παραγωγών, συμβολαιακή γεωργία.

Κατάργηση των τραπεζικών προμηθειών στα POS για πωλήσεις αξίας κάτω των 10 ευρώ.

Με ανακοίνωσή της η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) καλεί, επίσης, τους πωλητές των λαϊκών αγορών, την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025, να συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία και επισημαίνει: «Μετά από μια μακρά περίοδο διαρκών επαφών με την πολιτεία για την επίλυση ζωτικών ζητημάτων που αφορούν την επιβίωση των λαϊκών αγορών - ενός θεσμού που στηρίζει την ελληνική κοινωνία και την οικονομία, παρέχοντας ποιοτικά προϊόντα σε προσιτές τιμές - δυστυχώς βρισκόμαστε μπροστά σε αδιέξοδο.

Η πολιτεία αρνείται να ακούσει τις θέσεις μας και αγνοεί την αγωνία χιλιάδων επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών των λαϊκών αγορών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τεράστια προβλήματα που απαιτούν άμεσες λύσεις».

Οπότε, όπως αναφέρεται, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΠΛΑ, προκηρύχθηκε απεργία με αιτήματα:

Άμεση κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, που οδηγεί στον οικονομικό αφανισμό των επαγγελματιών πωλητών των λαϊκών αγορών.

Μείωση του ΦΠΑ στο 6% στα αγροτικά προϊόντα και τα λοιπά τρόφιμα που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, ώστε να διατηρηθούν οι χαμηλές τιμές για τους καταναλωτές.

Μείωση του ΦΠΑ στο 13% στα είδη ένδυσης, υπόδησης και τα λοιπά εμπορικά προϊόντα των λαϊκών αγορών, ώστε να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των πολιτών σε βασικά αγαθά.

Επαναφορά της αποζημίωσης λόγω ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος, καθώς οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών δεν είναι εργαζόμενοι δεύτερης κατηγορίας.

Καθολική εξαίρεση των λαϊκών αγορών από το μέτρο της ψηφιακής κάρτας εργασίας, λόγω των ειδικών συνθηκών εργασίας σε εξωτερικούς χώρους.

Τροποποίηση του Νόμου 4849/2021, σύμφωνα με τις προτάσεις μας, που έχουμε καταθέσει στο υπουργείο Ανάπτυξης, για τη διευκόλυνση της εργασιακής καθημερινότητας στις λαϊκές αγορές.

Νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη των λαϊκών αγορών σε ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης και πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκούς όρους.

Ένταξη των λαϊκών αγορών στον νόμο για τις μειωμένες προμήθειες των τραπεζών από τη χρήση POS.

«Οι λαϊκές αγορές αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας εδώ και δεκαετίες. Αν δεν διατηρηθεί ο χαρακτήρας τους, έτσι όπως τον γνωρίζουν γενιές καταναλωτών, οι τιμές στα βασικά είδη θα εκτοξευθούν, με ανυπολόγιστες κοινωνικές συνέπειες» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

