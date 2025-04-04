Σε νέα διακοπή οδηγήθηκε η δίκη του Επαμεινώνδα Κορκονέα, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, και αφορά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008.

Η δίκη προσδιορίστηκε να συνεχιστεί στις 14 Απριλίου καθώς ο Κορκονέας ζήτησε και όρισε (ξανά) νέο συνήγορο υπεράσπισης, απορρίπτοντας αυτόν που είχε ορίσει το δικαστήριο.

Να θυμίσουμε πως στις 12 Μαρτίου η δίκη είχε διακοπεί (για τις 4 Απριλίου) μετά από εντάσεις και την παραίτηση της συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην ειδικού φρουρού, Δέσποινας Σβερώνη.

Τότε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας προχώρησε αρχικά στον ορισμό του δικηγόρου Μιχάλη Αστρακά συναντώντας την έντονη αντίδραση του πρώην ειδικού φρουρού. Ο κ. Αστρακάς με τα την άρνηση του κ. Κορκονέα αποχώρησε δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να υπερασπιστεί κάποιον με το ζόρι. Το δικαστήριο επανήλθε τότε σε δεύτερο αυτεπάγγελτο διορισμό του δικηγόρου Γιώργου Ζελενίτσα που τον δέχτηκε και ο κ. Κορκονέας.

Ο πρώην ειδικός φρουρός όμως στη συνέχεια δεν υπέγραψε σχετικές εξουσιοδοτήσεις και σήμερα με την έναρξη τη διαδικασίας ζήτησε τον ορισμό της Βάσως Πανταζή ως νέας συνηγόρου υπεράσπισης.

Η δίκη προσδιορίστηκε να συνεχιστεί στις 14 Απριλίου, για να εξετάσει, μετά από αναπομπή εκ νέου της υπόθεσης, από τον 'Αρειο Πάγο στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας, για την χορήγηση ή όχι του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου, που οδήγησε εκτός φυλακής τον πρώην ειδικό φρουρό.

Σήμερα, στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λαμίας ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, αλλά και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που ήταν παρόντες ως πολιτική αγωγή της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, δήλωσαν ότι «πίσω από τις πλάτες μας λειτουργούν μηχανισμοί που συνδέουν τον Επαμεινώνδα Κορκονέα με τη Χρυσή Αυγή», κάνοντας μνεία και για την προηγούμενη συνήγορο του κατηγορουμένου Δέσποινα Σβερώνη που υπήρξε βουλευτής Λάρισας της Χρυσής Αυγής από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο του 2015.

Ειδική αναφορά έγινε και στο γεγονός ότι η κ. Πανταζή στο δικαστήριο σε πρώτο βαθμό στην 'Αμφισσα είχε παραιτηθεί από την υπεράσπιση του κατηγορουμένου επειδή δεν είχε ζητήσει συγνώμη από την οικογένεια του Αλέξανδρου.

Τέλος η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε μεθόδευση για την εξασφάλιση του ελαφρυντικού που δεν δικαιούται ο Κορκονέας.

Από την πλευρά του ο πρώην ειδικός φρουρός ζήτησε την προστασία του Δικαστηρίου από όσα ακούστηκαν για σχέση του ίδιου με τη Χρυσή Αυγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

