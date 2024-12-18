Συνελήφθη εκπαιδευτικός με αυτόφωρο εντός του σχολικού χώρου εξαιτίας διαπληκτισμού με 14χρονο μαθητή για ένα μπαλόνι, ο οποίος κατόπιν του περιστατικού προέβη σε μήνυση μαζί με τον πατέρα του.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το irafina.gr τη Δευτέρα 16/12 το μεσημέρι, συνελήφθη ένας 51χρονος καθηγητής έπειτα από επεισόδιο που είχε με μαθητή μέσα στη σχολική τάξη στο Μαρκόπουλο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 51χρονος διαπληκτίστηκε με 14χρονο μαθητή εξαιτίας ενός μπαλονιού που είχε ο ανήλικος στην τάξη.

Ο καθηγητής στην προσπάθειά του να σκάσει το μπαλόνι με το στυλό, τραυμάτισε τον μαθητή στην παλάμη του δεξιού χεριού.

Ο μαθητής μαζί με τον πατέρα του το πρωί της Τρίτης πήγαν σε αστυνομικό τμήμα και κινήθηκαν αυταπάγγελτα οι διαδικασίες.

Ο καθηγητής συνελήφθη αλλά λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα.

«Η σύλληψη έγινε στο 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος μπροστά στους εκατοντάδες μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ύστερα από ανυπόστατη καταγγελία ανήλικου μαθητή για επεισόδιο που συνέβη την προηγούμενη μέρα στο 2ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου στα πλαίσια της παιδαγωγικής λειτουργίας», όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΕΛΜΕ.

Η ανακοίνωση της ΟΛΜΕ

Για «σοβαρό περιστατικό» εναντίον συναδέλφου, που «υπονομεύει την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργεί συνθήκες απαξίωσης των εκπαιδευτικών και του έργου τους» κάνει λόγο η ΟΛΜΕ, καταγγέλλοντας παράλληλα «με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο» τη σύλληψη εκπαιδευτικού εντός του χώρου του σχολείου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, χθες συνελήφθη αναπληρωτής εκπαιδευτικός σε σχολική μονάδα της Ανατολικής Αττικής, με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία ανήλικου μαθητή για επεισόδιο που συνέβη την προηγούμενη μέρα σε άλλη σχολική μονάδα της περιοχής.

Σύμφωνα με την ΟΛΜΕ, «χωρίς καμία προηγούμενη διερεύνηση των γεγονότων», οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον εκπαιδευτικό σε ώρα λειτουργίας του σχολείου. «Η σύλληψη έγινε σε σχολική μονάδα της Ανατολικής Αττικής μπροστά σε εκατοντάδες μαθητές και σε εκπαιδευτικούς», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της ΟΛΜΕ και επισημαίνεται ότι «η για ώρα παραμονή των αστυνομικών στο χώρο του σχολείου δημιούργησε σοβαρή αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα με τους μαθητές να βιώνουν αυξημένο αίσθημα αναστάτωσης, κινδύνου και φόβου και τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ανυπεράσπιστοι από κάθε καταγγελία».

«Η σύλληψη αυτή αποτελεί έκφραση απόλυτης αντίθεσης στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και στην παιδαγωγική ακεραιότητα του εκπαιδευτικού, που μπροστά στα μάτια των μαθητών/τριών του έφυγε από το χώρο εργασίας του συνοδευόμενος από αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς καλά καλά να καταλάβει την αιτία και που υπέστη πολύωρη ταλαιπωρία μέχρι τελικά να αφεθεί ελεύθερος», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η ΟΛΜΕ κάνει λόγο για «πρωτόγνωρο φαινόμενο» και δηλώνει ότι «η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή/τριας αφορά κυρίαρχα την εκπαιδευτική κοινότητα και δεν υπάρχει νομιμοποιητική βάση να παρεμβαίνει η αστυνομία σε αυτή τη διαδικασία».

Τέλος, η ΟΛΜΕ τονίζει: «θα είμαστε κάθετα απέναντι σε απειλές, βίαιες και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντι σε συναδέλφους/ισσες και ιδιαίτερα όταν στοχεύουν στην καταπάτηση της αξιοπρέπειας μας».

Η ανακοίνωση του διοικητικού συμβουλίου της Ε΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής

Την Δευτέρα 17/12/2024 προστέθηκε ένα ακόμα περιστατικό επίθεσης εναντίον συναδέλφου , ανάμεσα στα πολλά του τελευταίου διαστήματος, που τορπιλίζουν όλη την εκπαιδευτική διαδικασία και δημιουργούν συνθήκες απαξίωσης των εκπαιδευτικών και του έργου τους.

Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την σύλληψη του αναπληρωτή εκπαιδευτικού Α.Μ με την αυτόφωρη διαδικασία, ο οποίος οδηγήθηκε στο Α.Τ Μαρκοπούλου.

Η σύλληψη έγινε στο 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος μπροστά στους εκατοντάδες μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, ύστερα από ανυπόστατη καταγγελία ανήλικου μαθητή για επεισόδιο που συνέβη την προηγούμενη μέρα στο 2ο Γυμνάσιο Μαρκόπουλου στα πλαίσια της παιδαγωγικής λειτουργίας.

Μετά την ανυπόστατη καταγγελία του μαθητή και χωρίς καμία προηγούμενη διερεύνηση των γεγονότων, ομάδα ΔΙΑΣ εισέβαλε σε ώρα λειτουργίας στο χώρο του σχολείου και συνέλαβε τον “εγκληματία” εκπαιδευτικό! Η για ώρα παραμονή των αστυνομικών στο χώρο του σχολείου δημιούργησε σοβαρή αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα με τους μαθητές να βιώνουν αυξημένο αίσθημα κινδύνου και φόβου και τους εκπαιδευτικούς να αισθάνονται ανυπεράσπιστοι από κάθε ανυπόστατη καταγγελία.

Η ΕΛΜΕ άμεσα κήρυξε στάση εργασίας και κάλεσε σε συγκέντρωση συναδέλφων έξω από το αστυνομικό τμήμα για να διαμαρτυρηθούμε μαζικά και να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση του συναδέλφου.

Από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συναδέλφου στάθηκαν οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων, με την παραμονή τους έξω από το ΑΤ Μαρκοπούλου στηρίζοντας το συνάδελφο για την πολύωρη ταλαιπωρία και αγωνία που βίωσε.

Η σύλληψη αυτή παραβιάζει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παιδαγωγική ακεραιότητα του εκπαιδευτικού, που μπροστά στα μάτια των μαθητών του έφυγε από το χώρο εργασίας του συνοδευόμενος από αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς καλά καλά να καταλάβει την αιτία και που υπέστη πολύωρη ταλαιπωρία μέχρι τελικά να αφεθεί ελεύθερος.

Έχουμε το πρωτόγνωρο φαινόμενο αστυνομία να παρεμβαίνει μετά από έωλες κατηγορίες σε ζητήματα που άπτονται αμιγώς της λειτουργίας και των ορίων του σχολείου και χειρισμοί εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζονται ως ποινικό αδίκημα.

Το χέρι για αυτές τις επιθέσεις το οπλίζει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και η διοίκηση γιατί ενθαρρύνουν τέτοιες πρακτικές που βάζουν στο στόχαστρο την παιδαγωγική και εσωτερική ζωή του σχολείου, με την προώθηση ανώνυμων και επώνυμων καταγγελιών, με την λειτουργία των πλατφορμών καταγγελιών. Όλες οι κυβερνήσεις διατηρούν τα τμήματα των 25-27 μαθητών, αφήνουν τα σχολεία ανοχύρωτα χωρίς το απαραίτητο εκπαιδευτικό, επιστημονικό προσωπικό και δομές πρόνοιας, στερώντας μας τα επιστημονικά εργαλεία και όπλα για την αντιμετώπιση σοβαρών παιδαγωγικών και κοινωνικών ζητημάτων που προκύπτουν.

Και συγχρόνως στοχοποιούν και μεταφέρουν τους εκπαιδευτικούς, όλα τα βάρη της δικιάς τους αντιεκπαιδευτικής πολιτικής, της υποχρηματοδότησης και ιδιωτικοποίησης του δημόσιου σχολείου.

Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο προς κάθε κατεύθυνση, πως οι εκπαιδευτικοί με κόπο και αντοχή αγωνιζόμαστε καθημερινά να κρατήσουμε όρθιο το δημόσιο σχολείο απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων και δεν θα ανεχτούμε εκφοβιστικές συμπεριφορές και επιθέσεις σε συναδέλφους/ισσες μας.

Συναδέλφισσες/φοι που προσπαθούν να επιτελέσουν το ρόλο τους κάτω από αντίξοες συνθήκες όταν σε πολλές περιπτώσεις μετακινούνται σε πλέον των δύο σχολείων με μισθούς φτώχειας.

Δηλώνουμε επίσης η σχέση εκπαιδευτικού- μαθητή αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα και δεν έχει καμία δουλειά η αστυνομία να παρεμβαίνει σε αυτή την διαδικασία.

Οι εκπαιδευτικοί δίνουμε τη μάχη να καλλιεργήσουμε το σχολείο της ολόπλευρης μόρφωσης, του πολιτισμού, του σεβασμού, της αλληλεγγύης, των δημοκρατικών αξιών. Σε αυτή τη βάση οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και οι γονείς είμαστε οι φυσικοί σύμμαχοι και με όπλο την αλληλεγγύη και την κοινή δράση απαιτείται να δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου, κόντρα σε λογικές προσωπικών αντιπαραθέσεων γονέων, μαθητών, εναντίον εκπαιδευτικών. Οι λογικές αυτών των αντιπαραθέσεων αποπροσανατολίζουν και συγκαλύπτουν τις ευθύνες του ΥΠΑΙΘΑ.

Το Δ.Σ της Ε΄ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής δηλώνουμε ότι θα είμαστε κάθετα απέναντι σε απειλές, βίαιες και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντι σε συναδέλφους και ιδιαίτερα όταν στοχεύουν στην καταπάτηση της αξιοπρέπειας μας. Θα σταθούμε στο πλευρό κάθε συναδέλφου και κάθε σχολείου που αντιμετωπίζει ανάλογα προβλήματα.

Καλούμε τις ΕΛΜΕ /ΟΛΜΕ, τους ΣΕΠΕ /ΔΟΕ, τους συλλόγους διδασκόντων, τις ενώσεις, τους συλλόγους γονέων και τα 15 μελή των μαθητών,στην ανάδειξη και καταδίκη της σύλληψης του συναδέλφου και κάθε τέτοιου φαινομένου και τη δημιουργία μιας πραγματικής ασπίδας συνδικαλιστικής και νομικής κάλυψης κάθε σχολικής μονάδας και κάθε συναδέλφου, σε ένα μέτωπο υπεράσπισης του σύγχρονου, πραγματικά δημόσιου και δωρεάν σχολείου, των μορφωτικών και εργασιακών δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

