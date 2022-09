Διάψευση του Λιμενικού για τις κατηγορίες της Τουρκικής Ακτοφυλακής σχετικά με υποτιθέμενη επαναπροώθηση μεταναστών

Διάψευση εξέδωσε το βράδυ της Τρίτης το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής σχετικά με ανακοίνωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής για υποτιθέμενη επαναπροώθηση μεταναστών που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή της Μαρμαρίδας, εντός Τουρκικών Χωρικών Υδάτων.

«Το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής διαψεύδει κατηγορηματικά την ανακοίνωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής που αναφέρεται σε φερόμενη εμπλοκή της Ελληνικής Ακτοφυλακής σε περιστατικό υποτιθέμενης επαναπροώθησης που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο έξι αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή της Μαρμαρίδας, εντός Τουρκικών Χωρικών Υδάτων», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Ανάρτηση για το θέμα πραγματοποίησε και ο Νότης Μηταράκης:

Turkish media report a fatal incident in Turkish territorial water, an incident for which Greece had no involvement. Turkey needs to do more to prevent illegal departures, which put human lives at risk. https://t.co/cM2kxjXEgt