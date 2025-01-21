Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κεφαλονιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε ιδιωτική οικία στο κέντρο της Σάμης, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.
Όπως αναφέρει το kefaloniapress, μέσα στο σπίτι βρέθηκε μια γυναίκα 40 ετών, κάτοικος της οικίας, χωρίς τις αισθήσεις της. Η οικογένεια έχει τρία παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο σχολείο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε οικία στη Σάμη Κεφαλονιάς και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 21, 2025
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η ένταση της φωτιάς έκανε αδύνατη την αποτροπή της καταστροφής.
Αναμένονται επίσημες δηλώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπόθεση, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.
