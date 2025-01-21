Λογαριασμός
Σοκ στην Κεφαλονιά: Νεκρή 40χρονη μητέρα τριών παιδιών στη Σάμη - Κάηκε ολοσχερώς το σπίτι της

Το σπίτι της 40χρονης στη Σάμη καταστράφηκε ολοσχερώς - Τα παιδιά ήταν στο σχολείο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο

Κεφαλονιά φωτιά

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στην Κεφαλονιά, όταν ξέσπασε φωτιά σε ιδιωτική οικία στο κέντρο της Σάμης, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως αναφέρει το kefaloniapress, μέσα στο σπίτι βρέθηκε μια γυναίκα 40 ετών, κάτοικος της οικίας, χωρίς τις αισθήσεις της. Η οικογένεια έχει τρία παιδιά τα οποία βρίσκονταν στο σχολείο τη στιγμή του τραγικού συμβάντος, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έσπευσε άμεσα στο σημείο, ωστόσο η ένταση της φωτιάς έκανε αδύνατη την αποτροπή της καταστροφής.

Αναμένονται επίσημες δηλώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπόθεση, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

