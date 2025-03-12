Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Τατοΐου καθώς άνοιξε το ρεύμα προς τη λεωφόρο Δεκελείας αλλά παραμείνει κλειστό το ρεύμα προς τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 7 το πρωί σημειώθηκε εκτροπή φορτηγού με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Τατοΐου, από το ύψος της λεωφόρου Καραμανλή έως το ύψος της λεωφόρου Δεκελείας, και στα δύο ρεύματα στις Αχαρνές.

Λόγω του ατυχήματος υπάρχει μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Συγκεκριμένα, στη Μεταμόρφωση, στις Αχαρνές, στην Αττική Οδό προς την Ελευσίνα και στην άνοδο της Κηφισού, έως την γέφυρα Καλυφτάκη.

