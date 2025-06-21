Λάθος ο συναγερμός για τις αγνοούμενες στη Χαλκιδική - Σταματούν οι έρευνες

Σταματούν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βουρβουρούς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς αποδείχτηκε λάθος ο συναγερμός με την εξαφάνιση δύο γυναικών που έκαναν SUP.

Το Λιμενικό έλαβε κλήση τα μεσάνυχτα και ενημερώθηκε πως αγνοούνται δύο άτομα που έκαναν SUP (σανίδα όρθιας κωπηλασίας) και είναι πιθανότατα αλλοδαπές γυναίκες.

Ξεκίνησαν άμεσα έρευνες που διήρκησαν για πολλές ώρες, ωστόσο το περιστατικό αποδείχτηκε ψευδές.

Πηγή: skai.gr

