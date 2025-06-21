Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Λάθος ο συναγερμός για τις αγνοούμενες στη Χαλκιδική - Σταματούν οι έρευνες

Η καταγγελία περί εξαφάνισης των δύο γυναικών δεν επιβεβαιώθηκε και οι έρευνες του Λιμενικού σταμάτησαν 

UPDATE: 12:55
Λιμενικό

Σταματούν οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή Βουρβουρούς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής, καθώς αποδείχτηκε λάθος ο συναγερμός με την εξαφάνιση δύο γυναικών που έκαναν SUP.

Το Λιμενικό έλαβε κλήση τα μεσάνυχτα και ενημερώθηκε πως αγνοούνται δύο άτομα που έκαναν SUP (σανίδα όρθιας κωπηλασίας) και είναι πιθανότατα αλλοδαπές γυναίκες.

Ξεκίνησαν άμεσα έρευνες που διήρκησαν για πολλές ώρες, ωστόσο το περιστατικό αποδείχτηκε ψευδές. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χαλκιδική έρευνες Αγνοούμενοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark