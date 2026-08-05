Για «αναδιοργάνωση και ενίσχυση του Ινστιτούτου N. Πουλαντζάς», κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, ανακοινώνοντας τους «διαδόχους» της παραιτηθείσας Μαρίας Ρεπούση στο Ίδρυμα. Νέος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, νέος διευθυντής και διαχειριστής ο Παναγιώτης Κορμάς.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία προχωρά στην αναδιοργάνωση του Ινστιτούτου Ν. Πουλαντζάς, με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω τον ρόλο του στην επιστημονική έρευνα, τη θεωρητική επεξεργασία και τον ιδεολογικό προβληματισμό για τις σύγχρονες κοινωνικές, πολιτικές, οικολογικές και πολιτιστικές προκλήσεις, συμβάλλοντας στην επεξεργασία του πολιτικού προγράμματος της Αριστεράς» τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Από σήμερα την προσπάθεια αυτή αναλαμβάνουν δύο πρόσωπα με σημαντική επιστημονική και δημόσια διαδρομή.

»Πρόεδρος του Ινστιτούτου αναλαμβάνει ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο ΑΠΘ, ενώ διευθυντής και διαχειριστής αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Κορμάς, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διδάκτορας Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ και μεταδιδάκτορας Νευροφιλοσοφίας.

»Τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία».

Ακολουθούν τα βιογραφικά του Χρ. Βερναρδάκη και του Παν. Κορμά

O Χριστόφορος Βερναρδάκης είναι Επ. Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Η ακαδημαϊκή του ενασχόληση τα τελευταία χρόνια επικεντρώνεται στη μελέτη του Κράτους και τις διακυβέρνησης, καθώς και στις μορφές πολιτικής αντιπροσώπευσης που εξελίσσονται στο σύγχρονο κόσμο.

Το πρόσφατο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει τα βιβλία:

Πολιτικά Κόμματα, Εκλογές και Κομματικό Σύστημα - Οι μετασχηματισμοί της πολιτικής αντιπροσώπευσης 1990-2010 – Επίμετρο 2011-2023, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2023.

Κράτος και Διακυβέρνηση. Η πολιτική εξουσία στην εποχή του νεοφιλελευθερισμού, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2025

Το Πολιτικό Κόμμα. Από την αντιπροσώπευση στην από-αντιπροσώπευση, εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2026 (υπό κυκλοφόρηση).

Επιστημονικά του κείμενα έχουν δημοσιευθεί σε ακαδημαϊκά περιοδικά στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.

Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Συντονισμού του Κυβερνητικού Έργου (Φεβρουάριος 2015 – Ιούλιος 2015), Αναπληρωτής Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Ιούλιος 2015 – Νοέμβριος 2016), Υπουργός Επικρατείας (Νοέμβριος 2016 – Ιούλιος 2019). Κατά την περίοδο 2015-2023, επίσης, διετέλεσε Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Α’ Εκλογική Περιφέρεια Αθήνας).

Έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ) (2008 – 2014), μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου "Νίκος Πουλαντζάς" (2004 – 2014), καθώς και του Ιδρύματος Γληνού (2008-2015).



Ο Παναγιώτης Κορμάς είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, διδάκτωρ Φιλοσοφίας και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η μεταδιδακτορική του έρευνα επικεντρώνεται στη νευροηθική, στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων, στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ελεύθερη βούληση. Συνδυάζει ερευνητικό έργο, πανεπιστημιακή διδασκαλία και μακρά διοικητική και θεσμική εμπειρία σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Είναι μέλος του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, του Εργαστηρίου Βιοπολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου και μέλος του Ιατρικού Συμβουλίου του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Συμμετέχει επίσης στη Διεθνή Συμβουλευτική Επιτροπή της Ελληνικής Πρωτοβουλίας Ενάντια στο Alzheimer, με έμφαση στις ανισότητες και τους αποκλεισμούς στην πρόσβαση στη διάγνωση και τη φροντίδα - ζήτημα που τον απασχολεί και στο ευρύτερο ερευνητικό του έργο για την υγειονομική και κοινωνική προσβασιμότητα.

Διδάσκει σε μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΚΠΑ Θεωρητική Ηθική, Βιοηθική–Ιατρική Ηθική και Φιλοσοφία και Νευροεπιστήμες, και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας. Στο Κολλέγιο René Descartes, σε συνεργασία με το γαλλικό πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers, διδάσκει Οργάνωση Συστημάτων Υγείας στα μεταπτυχιακά προγράμματα «Δίκαιο και Διοίκηση της Υγείας» και «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Ιατροκοινωνικής Φροντίδας». Στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics», συμμετέχει στα μαθήματα «Διοίκηση Ανθρώπινου Προσωπικού και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων» με διαλέξεις στις θεματικές «Λήψη Αποφάσεων, Ηθική και Βιωσιμότητα στις Παγκόσμιες Εφοδιαστικές Αλυσίδες» και στην «Ηθική του Επιχειρείν». Η διδασκαλία αυτή μεταφέρει την έρευνά του για τη συνείδηση και τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων στο πεδίο της οικονομίας, της βιωσιμότητας και της εταιρικής ευθύνης.

Συμμετείχε στο ερευνητικό έργο «Philosophy Traces» (ΕΚΠΑ, Τμήμα Φιλοσοφίας) και στο «Ευφυής Ερευνητική Υποδομή για τη Ναυτιλία, τις Μεταφορές και την Εφοδιαστική Αλυσίδα» (ΔΠΘ, 2021–2023), στο οποίο εργάστηκε στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τις υποδομές υγείας, τουρισμού και πολιτισμού, με έμφαση στην προσβασιμότητα και στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών υποδειγμάτων λήψης αποφάσεων.

Είναι συγγραφέας βιβλίου και επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ελληνικούς και διεθνείς συλλογικούς τόμους και περιοδικά, με θεματικές που περιλαμβάνουν τη φιλοσοφία του νου, τη νευροηθική, τη βιοηθική, την τεχνητή νοημοσύνη και την πολιτική φιλοσοφία.

Διαθέτει μακρά θεσμική εμπειρία στον χώρο της Υγείας. Διετέλεσε μέλος της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας από το 2009 έως το 2016 και αντιπρόεδρος του ΕΚΑΒ την περίοδο 2010–2011, με αρμοδιότητες στην επείγουσα ιατρική, στην εκπαίδευση και στην ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκε το 2019 στον ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία μέσω της Προοδευτικής Συμμαχίας. Συμμετείχε επί δύο χρόνια στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος και στη συνέχεια στην Κεντρική Επιτροπή, ενώ διετέλεσε γραμματέας του Τμήματος Αναπηρικής Πολιτικής.

Η ακαδημαϊκή, θεσμική και πολιτική του διαδρομή συνδέει τη φιλοσοφική και επιστημονική έρευνα με τη δημόσια πολιτική και την κοινωνική παρέμβαση.

Πηγή: skai.gr

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