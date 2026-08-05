Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις για 6η ημέρα στη Δυτική Αττική. Στα καμένα επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και δασοκομάντος, οι οποίοι περιπολούν διαρκώς την περίμετρο της πυρκαγιάς, επεμβαίνοντας άμεσα σε κάθε θερμή εστία που εντοπίζεται.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην περιοχή της Ψάθας, όπου τη Δευτέρα οι φλόγες μπήκαν στον οικισμό, καταστρέφοντας κατοικίες και προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στο φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι και τις τελευταίες ώρες της Τρίτης, εναέρια μέσα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ με τη δύση του ηλίου ανησυχία προκάλεσαν τα λεγόμενα «καντηλάκια», μικρές εστίες που συνεχίζουν να καίνε στο εσωτερικό του εδάφους και της καμένης βλάστησης.

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Οι πυροσβεστικές αρχές επισημαίνουν ότι, παρότι τα σημεία αυτά βρίσκονται σε περιοχές από τις οποίες έχει ήδη περάσει η φωτιά, ακριβώς πάνω από αυτά εκτείνεται ανέπαφο δάσος, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο νέας αναζωπύρωσης.

Σε κατάσταση Red Code σήμερα Αττική, Εύβοια, Χίος, Λέσβος

Παράλληλα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα Αττική, ΠΕ Εύβοιας, Χίου και Λέσβου λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς που προβλέπεται για αυτές τις περιοχές.

Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Μητσοτάκη για την επόμενη ημέρα

Στην κυβέρνηση στρέφουν την προσοχή τους στην επόμενη μέρα, στην ταχεία καταγραφή των ζημιών και στην έναρξη καταβολής αποζημιώσεων.

Στη διυπουργική σύσκεψη που καλεί στις 11 π.μ. σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου θα συμμετέχουν οι Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Οικονομικών, Σταύρος Παπασταύρου, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μαργαρίτης Σχοινάς, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, Θάνος Πετραλιάς, Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Στέλιος Κουτνατζής, ΓΓ Πρωθυπουργού, Πέτρος Καμπούρης, ΓΓ Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Ευστάθιος Σταθόπουλος, ΓΓ Δασών, Ανδρέας Λυκουρέντζος, Πρόεδρος του ΕΛ.Γ.Α, Βαγγέλης Γκουντούφας, Γενικός Διευθυντής Δασών.

Πώς ξεκίνησε η «megafire» - Τα πρώτα ευρήματα της αυτοψίας

Απαντήσεις για τα αίτια της μεγάλης πυρκαγιάς επιχειρεί να δώσει η έκθεση αυτοψίας στο «σημείο μηδέν» της καταστροφής.

Οι πραγματογνώμονες καταγράφουν σειρά τεχνικών ελλείψεων και κατασκευαστικών προβλημάτων στο δίκτυο ηλεκτροδότησης του αιολικού πάρκου, ενώ δεν αποκλείουν άλλα πιθανά σενάρια έναρξης της φωτιάς.

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Η έκθεση αυτοψίας στη θέση «Μαύρο Σπιθάρι» Βοιωτίας, από όπου και ξεκίνησε η καταστροφική πυρκαγιάς, που είχε ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τους θανάτους δύο μελών πληρώματος ελικοπτέρου που έλαβε μέρος στην επιχείρηση κατάσβεσης, καταδεικνύει με λεπτομερή τρόπο τις ελλείψεις, τα κατασκευαστικά λάθη και άλλες κακοτεχνίες στην ηλεκτροδότηση του αιολικού πάρκου, τα οποία προκάλεσαν τους σπινθήρες έναρξης της φωτιάς.

Οι δύο πραγματογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, που βρέθηκαν εκεί 8,5 ώρες μετά την εκδήλωση της φωτιάς, δε βρήκαν υπολείμματα εμπρηστικών μηχανισμών, κανένα στοιχείο ανθρώπινης παρουσίας ή θερμών εργασιών, ούτε υλικά ικανά για αυτανάφλεξη, υπολείμματα καπνίσματος ή ίχνη από πιθανό τουφεκισμό του ιδιωτικού εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

Διαπίστωσαν ότι το υπόγειο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή πάνω σε ξύλινους στύλους, και καταλήγει στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου.

Στην έκθεση αυτοψίας περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από τα κρίσιμα σημεία της έρευνας. Το κλιμάκιο των πραγματογνωμόνων χαρτογράφησε με ακριβείς συντεταγμένες το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, ενώ στη συνέχεια παρατίθεται φωτογραφία ιδιώτη πεζού, στην οποία αποτυπώνεται το σημείο έναρξης. Πάνω από την εν λόγω περιοχή εκτείνεται το δίκτυο ηλεκτροδότησης που οδηγεί προς το αιολικό πάρκο και τις ανεμογεννήτριες.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς βρέθηκε πεσμένος ξύλινος στύλος διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι αγωγοί- καλώδια ήταν και αυτά πεσμένα στην καμένη έκταση.

Στα πεσμένα τμήματα των καλωδίων παρατηρήθηκε τοπική παραμόρφωση και θερμική αλλοίωση των μεταλλικών κλώνων των αγωγών. Αυτές οι αλλοιώσεις δεν αξιολογήθηκαν ως αποτέλεσμα της πυρκαγιάς, αλλά προϋπήρχαν πριν από αυτή.

Πέρα από τα ευρήματα στο «σημείο μηδέν», η έκθεση φαίνεται να αναδεικνύει και στοιχεία που δείχνουν παθογένειες που υφίσταντο.

Πηγή: skai.gr

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