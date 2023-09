Άνοιξε η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης - Απαγόρευση κυκλοφορίας για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων Ελλάδα 18:05, 15.09.2023 linkedin

Άνοιξε μόνο η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και στο ρεύμα προς Αθήνα, αλλά και σε αυτό προς Θεσσαλονίκη και για οχήματα έως 3,5 τόνους - Για τα οχήματα άνω 3,5 τόνων δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των συνθηκών του οδοστρώματος