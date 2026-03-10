Νέο μνημόνιο συνεργασίας με τη Microsoft για τη ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου

Στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας τους προχώρησαν τα υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και Εσωτερικών, το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και η εταιρεία Microsoft, με την υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας για το έτος 2026.

Αντικείμενο του νέου μνημονίου αποτελεί η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση.

Η παραπάνω συνεργασία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική των δύο υπουργείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δημοσίου, καθώς αρμοδιότητα του υπουργείου Εσωτερικών συνιστά ο σχεδιασμός και η υλοποίηση πολιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό της Δημόσιας Διοίκησης, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης έχει τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό, τον συντονισμό και την υλοποίηση των ψηφιακών υποδομών, υπηρεσιών και τεχνολογιών του Δημοσίου.

Η συνεργασία αυτή αναπτύσσεται σε συνέχεια της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ με τη Microsoft, με μνημόνιο συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος GR for Growth με στόχο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία ευθυγραμμίζεται με τους εθνικούς στόχους για την Ψηφιακή Δεκαετία 2030 της ΕΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών και το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί μαζικά στοχευμένες, εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες καλύπτουν βασικές και προχωρημένες ψηφιακές δεξιότητες, όπως: προγράμματα αυτο-αξιολόγησης ψηφιακών δεξιοτήτων στη χρήση λογισμικών γραφείου, εκπαίδευση σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους, Τεχνητής Νοημοσύνης και κυβερνοασφάλειας, δράσεις ενίσχυσης της ψηφιακής ετοιμότητας στελεχών, καθώς και πρακτικές εκπαιδεύσεις στη χρήση εργαλείων παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στην καθημερινή διοικητική εργασία.

Συγκεκριμένα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 9.400 συμμετοχές δημοσίων υπαλλήλων στις επιμέρους εκπαιδευτικές δράσεις, με αντικείμενο την ανάπτυξη βασικών και εξειδικευμένων ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ συμμετέχοντες υπάλληλοι έχουν λάβει πιστοποιήσεις Microsoft κατόπιν επιτυχούς συμμετοχής σε απαιτητικές εξετάσεις.

Υπενθυμίζεται ότι τα προγράμματα βελτίωσης ψηφιακών δεξιοτήτων καλύπτουν ουσιαστικές ανάγκες των δημοσίων φορέων, συμβάλλοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση των συνδρομητικών αδειών και των υποδομών φιλοξενίας συστημάτων που έχουν διατεθεί από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία συμμετείχε ενεργά στον σχεδιασμό τους.

Ως προς το μνημόνιο συνεργασίας για το 2026, αυτό προβλέπει τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των δράσεων αυτών. Από πλευράς του, το υπουργείο Εσωτερικών διασφαλίζει τη θεσμική ενσωμάτωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο πλαίσιο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού με ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες Τεχνητής Νοημοσύνης σύμφωνα με το Εθνικό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων, ενώ το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ΤΝ υποστηρίζει έμπρακτα την υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών στην καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Τέλος, το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., στο πλαίσιο των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών και τα αρμόδια υπουργεία, αναλαμβάνει την οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση των προγραμμάτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Microsoft Civil Servants Academy, η οποία λειτουργεί ως υποστηρικτικός μηχανισμός υλοποίησης της κοινής στρατηγικής των δύο υπουργείων, για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στη Δημόσια Διοίκηση.

Σημειώνεται ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα που εντάσσονται στο μνημόνιο συνεργασίας αναμένεται να εκκινήσουν εντός Μαρτίου 2026.



