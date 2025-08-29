Ανησυχία για παρατεταμένο αδιέξοδο στη Μονή Σινά

Της Δώρας Αντωνίου

Η ανησυχία ότι με επίκεντρο τις τελευταίες εξελίξεις στη Μονή Σινά μπορεί να διαμορφωθεί μια παρατεταμένη κρίση ενισχύεται, καθώς δεν διαφαίνεται κινητικότητα για την αντιμετώπιση της κατάστασης που προέκυψε μετά την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και την έξωση των μοναχών που είχαν στραφεί εναντίον του.

Παράλληλα, το κλίμα βαραίνει όλο και περισσότερο με κινήσεις που κάθε άλλο παρά συνάδουν με το πνεύμα που θα έπρεπε να κυριαρχεί γύρω από τη Μονή. Η δημοσιοποίηση, χθες, από τους «πραξικοπηματίες» κατά τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό, του απορρήτου μνημονίου που είχαν συντάξει, παραθέτοντας τους λόγους για τους οποίους κινούνται για την παύση του, έφερε στο φως το έντονο παρασκήνιο που προηγήθηκε. Από το περιβάλλον του Αρχιεπισκόπου τέθηκε το ερώτημα γιατί, αφού οι καταστάσεις που περιγράφουν είναι χρονίζουσες, επέλεξαν τώρα να κινηθούν, σε αυτή την ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τη Μονή. Αφήνεται να εννοηθεί, δηλαδή, ότι οι κινήσεις τους υπαγορεύθηκαν από αλλότριες σκοπιμότητες. Μεταξύ άλλων, οι μοναχοί εγκαλούν τον Αρχιεπίσκοπο για μια σειρά από ενέργειες, ακόμα και για τη στήριξη στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση για αναγνώριση νομικής προσωπικότητας της Μονής στην Ελλάδα, για μακροχρόνια απουσία του από τη Μονή, για συγκατοίκηση με την κ. Α. Σ., στην οποία αποδίδουν έντονα παρεμβατικό ρόλο στα ζητήματα της Μονής, θέτουν θέμα οικονομικής κακοδιαχείρισης, κ.ά.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι όλο και πιο περίπλοκη. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ωστόσο, πηγές με γνώση των κινήσεων που γίνονται ξεκαθαρίζουν ότι πρόκειται για ένα ζήτημα εσωτερικό της αιγύπτου και δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρέμβαση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ήταν σαφής τόσο για τη θέση και το ενδιαφέρον της Αθήνας, αλλά και για τους περιορισμούς που είναι δεδομένοι όσον αφορά τις δυνατότητες παρέμβασης: «Είναι λοιπόν αυτό το οποίο συνέβη, προφανώς σημαντικό ότι αποκαταστάθηκε, το οποίο πήγε να συμβεί. Υπάρχει επικοινωνία με τις Αιγυπτιακές Αρχές και αντίστοιχα με την Μονή, τον Αρχιεπίσκοπο και τους υπόλοιπους εκπροσώπους. Παρακολουθεί το ζήτημα η ελληνική κυβέρνηση, όσο μπορεί από ένα σημείο και μετά να έχει κάποια παρέμβαση.

Στηρίζουμε τον Αρχιεπίσκοπο, στηρίζουμε τους ανθρώπους της Μονής. Είναι ένα εθνικής σημασία ζήτημα, ένα ζήτημα που χτυπάει νομίζω στον πυρήνα της πίστης μας και θα συνεχίσουμε αυτό που λέμε, να είμαστε «από πάνω» πάντοτε στο μέτρο που μπορεί να δράσει μια κυβέρνηση σε ένα άλλο κράτος».

Το ερώτημα που τίθεται, πάντως, από πολλές πλευρές είναι γιατί η αιγυπτιακή πλευρά, που επισήμως δηλώνει ότι αναγνωρίζει τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό ως νόμιμο εκπρόσωπο της Μονής, δεν αντιδρά στις εκκλήσεις του για παρέμβαση και για απομάκρυνση των μοναχών που παραμένουν έξω από τη Μονή, για τους οποίους ο ίδιος δηλώνει ότι έχουν απομακρυνθεί και δεν ανήκουν πλέον εκεί.

Πηγή: skai.gr

