Την παρέμβαση της αστυνομίας της Αιγύπτου για την απομάκρυνση των πραξικοπηματιών μοναχών, οι οποίοι εκδιώχθηκαν χθες από τη Μονή Σινά, αλλά παραμένουν έξω από την πύλη και προσπαθούν να μπουν και πάλι μέσα, ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος Σινά Δαμιανός. Σύμφωνα με την Καθημερινή, η κατάσταση παραμένει περίπλοκη και δύσκολη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Σινά, όπως αναφέρουν συνεργάτες του, βρίσκεται στο εσωτερικό της μονής, οι στασιαστές μοναχοί προσπαθούν να εισβάλουν, ενώ εξαπολύουν απειλές κατά της ζωής του και για δικαστικές κινήσεις εναντίον του.

Στελέχη της αιγυπτιακής αστυνομίας, που τις τελευταίες ώρες δεν απαντά σε κλήσεις που γίνονται, βρίσκονται πλησίον της μονής, αλλά δεν έχουν μέχρι στιγμής παρέμβει για να εμποδίσουν τους πραξικοπηματίες στις κινήσεις τους.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, αντίθετα, υπήρξαν παραινέσεις να γίνουν ξανά δεκτοί οι στασιαστές στο εσωτερικό της μονής.

Η ομάδα των μοναχών που επιχειρεί να εισβάλει στη μονή θέλει την παύση του Αρχιεπισκόπου Σινά Δαμιανού από τη θέση του ηγουμένου. Στα τέλη Ιουλίου, 15 μοναχοί είχαν συγκαλέσει συνέλευση και εξέδωσαν απόφαση για την παύση του.

Συνεργάτες του κ. Δαμιανού κατήγγειλαν τη μεθόδευση ως αντικανονική και αντικαταστατική, επισημαίνοντας ότι δεν τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα. Όπως ανέφεραν, η συνέλευση ήταν παράνομη, καθώς απαιτείται υποβολή σχετικού αιτήματος από τα 2/3 του συνόλου των μοναχών.

Χθες, με παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Σινά, Δαμιανού, και σε συνεννόηση με τους μοναχούς που τον στηρίζουν, απομακρύνθηκαν από τη Μονή.

Σε δήλωσή του ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός ανέφερε:

«Έφθασα σήμερα το απόγευμα της 26 Αυγούστου στο Μοναστήρι της Αγίας Αικατερίνης με σκοπό την καταλλαγή και την συζήτηση με την μικρή ομάδα των πραξικοπηματιών μοναχών, τακτική που πιστά τήρησα όλο αυτόν τον καιρό, οπλισμένος με υπομονή και πατρική αγάπη.

Οι συγκεκριμένοι μοναχοί είχαν προγραμματίσει χωρίς την έγκρισή μου συνέλευση για να τροποποιήσουν τον Κανονισμό λειτουργίας της Μονής ερήμην εμού που σύμφωνα με τον Κανονισμό πάντοτε προεδρεύω.

Οι πραξικοπηματίες μοναχοί μου επιτέθηκαν και με προπηλάκισαν, όπως είχαν πράξει κι κατά την τελευταία παρουσία μου στη Μονή. Οι μοναχοί που δεν μετείχαν στο πραξικόπημα υπερασπίστηκαν την ταπεινότητά μου και την Μονή με αυτοθυσία τον Αρχιεπίσκοπο και την Μονή και απώθησαν τους παράνομους πραξικοπηματίες έξω από τα τείχη της Μονής.

Ήδη συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση με τους παρόντες μοναχούς διότι οι πραξικοπηματίες τιμωρημένοι με την ποινή της ακοινωνησίας δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν και εξελέγη νέα Σύναξη της Μονής που την αποτελούν Ιερομ. Πορφύριος Καναβάκης, Δικαίος, Ιερομ. Ακάκιος Σπανὀς, Σκευοφύλακας και Μον. Εφραίμ Προβατάς, Οικονόμος.

Η Μονή επανήλθε στην νομιμότητα και την κανονικότητα.

Ευχαριστίες οφείλονται στην προστάτιδα και έφορο της Μονής Αγία Μεγαλομάρτυρα Αικατερίνη, που φυλάσσει και προστατεύει τη Μονή της από τις πανουργίες του διαβόλου. Μια μεγάλη συγγνώμη οφείλουμε σαν Μονή Σινά και από το πλήρωμα της Εκκλησίας γιατί μικρότητες και φιλοδοξίες κάποιων έγιναν αιτία σκανδαλισμού των πιστών και αντί ως μοναχοί να είμαστε για φως για τους κοσμικούς με την κατάσταση αυτή λειτουργήσαμε αντίθετα. Με πολλή ταπείνωση και συντριβή ζητούμε ταπεινά συγγνώμη».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.