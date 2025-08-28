Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη.
Αμέσως εστάλη στους κατοίκους μήνυμα ετοιμότητας από το 112.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 28, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Παρατηρητής #Κομοτηνής της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
