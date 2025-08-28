Λογαριασμός
Φωτιά στον Ήφαιστο Κομοτηνής - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα

Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη

Φωτιά

Φωτιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Ήφαιστος Κομοτηνής. Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 11 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Αμέσως εστάλη στους κατοίκους μήνυμα ετοιμότητας από το 112.

