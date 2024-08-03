Ανήλικοι - παραβατικότητα: Δεκάδες έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Δεκάδες έλεγχοι σε ανηλίκους πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα και το βράδυ της Παρασκευής σε περιοχές του δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ειδικής επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, για την πρόληψη της παραβατικότητας των νεαρών ατόμων.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, η οποία αναπτύχθηκε σε επιλεγμένα σημεία, ελέγχθηκαν συνολικά 70 ανήλικοι, με τη συνδρομή αστυνομικών των διευθύνσεων Ασφάλειας, Αστυνομίας, Άμεσης Δράσης και Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

«Σκοπός ήταν η συλλογή στοιχείων και η χαρτογράφηση της κίνησης ανηλίκων που ενδεχομένως εμπλέκονται σε περιστατικά παραβατικότητας. Τα στοιχεία που συλλέγονται θα αποτελέσουν αντικείμενο αξιολόγησης, αξιοποίησης και διερεύνησης για το σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων σε περιοχές όπου διαπιστώνεται συσσώρευση περιστατικών ανήλικης παραβατικότητας.

Ανάλογες εξορμήσεις θα συνεχιστούν στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου της νεανικής εγκληματικότητας» επισημαίνεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

