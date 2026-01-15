Μείζον θέμα με την ενδεχόμενη παρουσία του αγροτοσυνδικαλιστή από τα Μάλγαρα, Κώστας Ανεστίδη στη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες. Η κυβέρνηση δείχνει να αντιδρά στην παρουσία του, ιδιαίτερα μετά από βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο ο κ. Ανεστίδης εμφανίζεται να εκτοξεύει ύβρεις εναντίον του πρωθυπουργού, θεωρώντας ότι δεν τον καταγράφουν οι κάμερες των δημοσιογράφων.

Το βίντεο είναι από την Τρίτη που πέρασε, λίγο πριν ξεκινήσει τις δηλώσεις του ο κ. Ανεστίδης στις κάμερες των καναλιών. «Αυτά τα ματσούκια να τα χώσουν στον Μητσοτάκη», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων ο αγροτοσυνδικαλιστής.

Σε δηλώσεις του στο One, ο κ. Ανεστίδης τονίζει: «Τι να κάνω; Όταν αυτός μου κατέβασε την προσωπικότητά μου, μου κατάσχεσε την ακεραιότητά μου, δεν μπορώ να κινηθώ. Τι να κάνω;».

Και προσθέτει: «Ζω με δανεικά. Έχουν κατασχέσει ακόμα και τον μισθό της γυναίκας μου. Δεν μας δίνουν τη δικογραφία, ψάχνουν πώς να την τεκμηριώσουν. Τα κάνουν αυτά, γιατί φώναζα πολύ και έλεγα αλήθειες».

Ο Κώστας Ανεστίδης έχει επιλεγεί στην Επιτροπή για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, τη Δευτέρα, στις 13:00, στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι τελευταίες εξελίξεις δεν είναι απίθανο να «δυναμιτίσουν» τη συνάντηση, καθώς εκτός από το βίντεο με τις ύβρεις που διέρρευσε στην επικαιρότητα, νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης, ο κ. Ανεστίδης είχε ενημερωθεί επισήμως για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, καθώς ελέγχεται με βάση το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.