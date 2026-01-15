Πάνω από 60.000 Ολλανδούς τουρίστες δέχθηκε η Χαλκιδική το 2025

Η Χαλκιδική δέχτηκε το 2025 πάνω από 60.000 Ολλανδούς τουρίστες κατά την περίοδο Απριλίου – Οκτωβρίου με μικρή αύξηση στα πακέτα διακοπών σε σχέση με το 2024.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία για το 2026 το κλείσιμο των πακέτων διακοπών είναι αυξημένα σε σύγκριση με την ίδια περυσινή περίοδο, αλλά με λιγότερες ημέρες διανυκτερεύσεων, επισημαίνει ο Τουριστικός Οργανισμός Χαλκιδικής (ΤΟΧ) σε ανακοίνωση για τη συμμετοχή του στη διεθνή έκθεση τουρισμού Vakantiebeurs 2026, που πραγματοποιήθηκε στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες τουριστικές εκθέσεις της Βόρειας Ευρώπης.

Ο ΤΟΧ χαρακτηρίζει σημαντική τη συμβολή των απ’ ευθείας πτήσεων από την Ολλανδία προς το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, πρωτίστως της Transavia η οποία «πετάει» όλο το χρόνο αυξάνοντας τη συχνότητα των πτήσεων κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής σεζόν και της EasyJet η οποία πραγματοποιεί πτήσεις μόνο κατά διάρκεια του καλοκαιριού.

Ο Οργανισμός έδωσε δυναμικό «παρών» με δικό του περίπτερο προβολής, στο πλαίσιο της κοινής παρουσίας με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης και τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, αναδεικνύοντας την Κεντρική Μακεδονία ως έναν ενιαίο, πολυδιάστατο και ελκυστικό τουριστικό προορισμό.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Διευθυντής του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής Γιώργος Μπρουτζάς, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει σε τουριστικούς πράκτορες, δημοσιογράφους και επαγγελματίες του τουρισμού από την Ολλανδία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, το πλούσιο τουριστικό προϊόν της περιοχής, που συνδυάζει μοναδικές παραλίες, φυσικό πλούτο, πολιτισμό, γαστρονομία και εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον οικογενειακό τουρισμό, τον φυσιολατρικό και περιπατητικό τουρισμό, καθώς και στον θρησκευτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα της Χαλκιδικής.

Η συμμετοχή στη Vakantiebeurs 2026 εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του Τουριστικού Οργανισμού Χαλκιδικής για τη συστηματική προβολή του προορισμού στο εξωτερικό, με στόχο την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας της Χαλκιδικής, την προσέλκυση νέων αγορών και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μιας και πολλοί Ολλανδοί τουρίστες επιλέγουν να κάνουν διακοπές στις άκρες της τουριστικής περιόδου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

