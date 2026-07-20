Το Πεντάγωνο απέκρυψε πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, στις οποίες τραυματίστηκαν δεκάδες Αμερικανούς στρατιώτες και προκλήθηκαν ζημιές σε ελικόπτερα αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times.

Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι κράτησαν τις επιθέσεις μυστικές για λόγους «επιχειρησιακής ασφάλειας», γιατί η δημοσιοποίηση λεπτομερειών θα μπορούσε να βοηθήσει το Ιράν να επιτεθεί στις αμερικανικές δυνάμεις.

«Η Κεντρική Διοίκηση (CENTCOM) δεν υποχρεούται να δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τραυματισμένα στρατεύματα, ειδικά όταν επιστρέφουν γρήγορα στην υπηρεσία», επέμεινε ένας στρατιωτικός αξιωματούχος.

Από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου, 17 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 400 έχουν τραυματιστεί.

Τις ημέρες που ακολούθησαν την κατάρρευση μιας εύθραυστης εκεχειρίας, το Πεντάγωνο έχει παράσχει λίγες πληροφορίες σχετικά με την αμερικανική στρατιωτική στρατηγική μετά από σχεδόν πέντε μήνες πολέμου. Η τελευταία σημαντική ενημέρωση του Πενταγώνου για τον πόλεμο ήταν στις αρχές Μαΐου σχολιάζει η εφημερίδα.

Νέο κύμα επιθέσεων, για ένατη συνεχόμενη νύχτα, εξαπέλυσε η CENTCOM κατά του Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε «επιτυχώς» τους βομβαρδισμούς τους οποίους εξαπέλυσε στις 22:00 (ώρα Ουάσιγκτον 05:00 ώρα Ελλάδας), αναφέροντας πως έπληξε, μεταξύ άλλων, κέντρα διοίκησης και τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Οι νυχτερινές επιδρομές «χτύπησαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ», ανέφερε μέσω X το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο ζήτησε την Κυριακή από τη διεθνή κοινότητα να ασκήσει πίεση στο Ιράν, στο πλευρό των ΗΠΑ, για να «προστατευτεί η διεθνής ναυσιπλοΐα» στο στενό του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη νύχτα (ώρα Ελλάδας) ότι «νιώθουμε πολύ άσχημα» για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς που έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με το Ιράν, καθώς ο αριθμός των νεκρών στρατιωτών των ΗΠΑ.

«Νιώθουμε πολύ άσχημα, γι' αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους, αυτούς τους σπουδαίους πατριώτες... που αγωνίζονται εκεί έξω για να μην μπορεί το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον μετά την παρακολούθηση του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ένας στρατιωτικός σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ το Σάββατο, ενώ δύο άλλοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επιθέσεων στην Ιορδανία την Παρασκευή, σύμφωνα με την CENTCOM.

Ο Τραμπ εκθείασε την αμερικανική στρατιωτική δύναμη, αμέσως μετά την ανακοίνωση της CENTCOM για την ένατη συνεχόμενη νύχτα επιθέσεων κατά του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

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