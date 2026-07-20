Παράταση έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού (ΕΑ) στην προθεσμία υποβολής απόψεων από φορείς της αγοράς επί της πρότασης δεσμεύσεων που υπέβαλε η εταιρεία Booking.com B.V., στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά πιθανολογούμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά παροχής υπηρεσιών επιγραμμικής διαμεσολάβησης για κρατήσεις σε ξενοδοχειακού τύπου καταλύματα μέσω Online Travel Agencies (OTAs).

Η διαβούλευση είχε τεθεί σε ισχύ στις 8 Ιουλίου 2026, με αρχική προθεσμία υποβολής απόψεων την 20ή Ιουλίου. Όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, η παράταση αποφασίστηκε προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία διαβούλευσης και να δοθεί περισσότερος χρόνος στους ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς για την υποβολή των παρατηρήσεών τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία αποστέλλοντας τις απόψεις τους εγγράφως και επώνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έως και τις 27 Ιουλίου 2026, με θέμα «Διαβούλευση - Δεσμεύσεις Booking».

Η Επιτροπή υπενθυμίζει ότι σε περίπτωση υποβολής στοιχείων εμπιστευτικού χαρακτήρα θα πρέπει να συνοδεύονται από πλήρως αιτιολογημένο αίτημα εμπιστευτικής μεταχείρισης, καθώς και από χωριστή μη εμπιστευτική εκδοχή των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με την ισχύουσα ανακοίνωσή της.

Όπως επισημαίνεται, απόψεις που θα υποβληθούν μετά την καταληκτική ημερομηνία ή τυχόν τροποποιήσεις απαντήσεων μετά τη λήξη της διαβούλευσης δεν θα γίνονται δεκτές.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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