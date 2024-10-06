Έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και συστηματική διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς σε περιοχή της Βοιωτίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας και της Β1 Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν χθες (02-10-2024) το απόγευμα, τρεις -3- αλλοδαποί, για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Kατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν σε αποθήκη – παλαιό ποιμνιοστάσιο και απελευθερώθηκαν έντεκα -11- συνολικά αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο -2- ανήλικοι, για τους οποίους είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα, σε Τμήμα Ασφαλείας της Βόρειας Ελλάδας και αναζητούνταν.

