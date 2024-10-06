Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H ΕΛΑΣ εντόπισε και απελευθέρωσε 11 μετανάστες από στάβλο στη Βοιωτία - Ανάμεσά τους 2 ανήλικοι

Ειδική επιχείρηση της ΕΛΑΣ με τη συνδρομή αστυνομικών της Ο.Π.Κ.Ε. - Οι 2 ανήλικοι είχαν εξαφανιστεί και αναζητούνταν από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 

H ΕΛΑΣ εντόπισε και απελευθέρωσε 11 αλλοδαπούς από στάβλο στη Βοιωτία - Ανάμεσα τους 2 ανήλικοι

Έπειτα από παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θηβών για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης και συστηματική διερεύνηση της υπόθεσης, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς σε περιοχή της Βοιωτίας, με τη συνδρομή αστυνομικών της Α’ Ο.Π.Κ.Ε. της ίδιας Υπηρεσίας και της Β1 Ο.Π.Κ.Ε. του Τμήματος Ασφαλείας Θηβών, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν χθες (02-10-2024) το απόγευμα, τρεις -3- αλλοδαποί, για εμπορία ανθρώπων και παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

σταβλος βοιωτία

Kατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν σε αποθήκη – παλαιό ποιμνιοστάσιο και απελευθερώθηκαν έντεκα -11- συνολικά αλλοδαποί, εκ των οποίων οι δύο -2- ανήλικοι, για τους οποίους είχε δηλωθεί η εξαφάνισή τους τον περασμένο Ιούλιο και Αύγουστο αντίστοιχα, σε Τμήμα Ασφαλείας της Βόρειας Ελλάδας και αναζητούνταν.  

στάβλος Βοιωτία

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: αλλοδαποί Βοιωτία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark