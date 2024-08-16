Λογαριασμός
Έκρηξη σε έκθεση αυτοκίνητων στη Νέα Ερυθραία

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη μπροστά από την έκθεση αυτοκινήτων πέρασε μία μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες.

Έκρηξη σημειώθηκε περίπου στις 2.20 τα ξημερώματα της Παρασκευής σε έκθεση αυτοκίνητων στη Νέα Ερυθραία, στη λεωφόρο Θησέως.

Από την έκρηξη σημειώθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της αστυνομίας και συνέλεξαν στοιχεία.

Οι πρώτες μαρτυρίες αναφέρουν ότι λίγο πριν από την έκρηξη μπροστά από την έκθεση αυτοκινήτων πέρασε μία μοτοσυκλέτα με δύο επιβαίνοντες.

