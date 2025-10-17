Η πρώτη Θεία Λειτουργία, με ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, θα τελεστεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου στον Βόλο, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.

Η λειτουργία για πολίτες με προβλήματα ακοής θα τελεστεί από τις 10.15 έως τις 11.15 π.μ και τη διερμηνεία θα κάνει η επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διερμηνέας, Γαλήνη Σαπουντζάκη.

«Καλούνται οι αδελφοί μας, που αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής, να προσέλθουν στον Μητροπολιτικό Ναό του Βόλου, για να συμμετάσχουν στην Θεία Λειτουργία και να προσέλθουν στο Ποτήριο της Ζωής», αναφέρεται σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος και Αλμυρού.



Πηγή: skai.gr

