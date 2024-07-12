Αναζωπύρωση στη φωτιά της Κορινθίας - Δείτε βίντεο

Μεγάλη μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για δεύτερο 24ωρο, μετά την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στη Στιμάγκα Κορινθίας.

Μεγάλη αναζωπύρωση έχει αυτήν την ώρα στο Κούτσι Νεμέας, ενώ νωρίτερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν νέα αναζωπύρωση προς το Χαλκί. Στο σημείο επιχειρούν 152 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα τμήματα, 40 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα.

Δείτε εικόνες από Κούτσι και Στιμάγκα Κορινθίας:

Πηγή: korinthostv.gr

Πηγή: skai.gr

