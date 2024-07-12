Θεσσαλονίκη: Καταδίκη παιδιάτρου για τον θάνατο 4χρονου αγοριού

Παιδίατρος σε περιφερειακό νοσοκομείο της βόρειας Ελλάδας καταδικάστηκε από το Εφετείο σε φυλάκιση 2 ετών, με 3ετή αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο, από αμέλεια, ενός 4χρονου αγοριού, τον Μάιο του 2017.

Το παιδί είχε μεταφερθεί από τους γονείς του στο νοσοκομείο με έντονους πόνους στην κοιλιά και εμετούς, και λίγες ώρες αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή λόγω συστροφής (νέκρωσης) εντέρου.

Το Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε τον γιατρό ένοχο, διότι δεν διέγνωσε σωστά το περιστατικό - με βάση τη συμπτωματολογία του παιδιού - και δεν οργάνωσε τη διακομιδή του σε μεγαλύτερο νοσοκομείο, με συνέπεια να αναγκαστούν οι γονείς να μεταφέρουν τον 4χρονο με δικό τους όχημα σε νοσηλευτικό ίδρυμα της Θεσσαλονίκης, όπου τελικά παρά τις προσπάθειες των γιατρών έχασε τη ζωή του.

«Κανένας γιατρός δεν δικαιούται να παραβλέψει τη συμπτωματολογία του ασθενούς» ανέφερε στην αγόρευσή της η εισαγγελέας της έδρας, κάνοντας λόγο για «σκανδαλώδη υποτίμηση» του περιστατικού, ενώ ζήτησε την ενοχή του κατηγορούμενου γιατρού. «Το μόνο που έκανε καθ' όλη διάρκεια της παραμονής του παιδιού στο νοσοκομείο ήταν να επαναλάβει τον ίδιο έλεγχο που είχε κάνει προηγουμένως η ειδικευόμενη γιατρός, καταλήγοντας στη διάγνωση που είχε βάλει αρχικά στο μυαλό του- αυτή της ιογενούς λοίμωξης» συνέχισε η εισαγγελέας και πρόσθεσε: «Λυπάμαι διότι στο παιδί δεν δόθηκε καμία ευκαιρία. [...] Έμεινε αβοήθητο».

Στην απολογία του, ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι επρόκειτο για ένα από τα πιο δύσκολα περιστατικά που κλήθηκε να αντιμετωπίσει στην επαγγελματική του διαδρομή.

«Σκέφτηκα ότι ήταν ένα οξύ κοιλιακό άλγος και προσπαθούσα να κάνω διερεύνηση. Δεν είχε στοιχεία αφυδάτωσης και σοκ. Έψαχνα να βρω αν υπάρχει σχέση με εμβόλιο που είχε κάνει λίγες μέρες νωρίτερα για μηνιγγίτιδα. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Όταν γυρίσει το έντερο στραγγαλίζει τον αγγειακό μίσκο, τη μεσεντέρια αρτηρία. Αυτό τον έλεγχο δεν μπορούν να τον κάνουν τα περιφερειακά νοσοκομεία. Θέλει ειδικό πρωτόκολλο για τη συγκεκριμένη εξέταση- γίνεται σε ακτινολογικό εργαστήριο νοσοκομείου που εμείς δεν διαθέταμε» απολογήθηκε, μεταξύ άλλων, ο παιδίατρος, αρνούμενος τις ποινικές του ευθύνες.

Το Εφετείο τον έκρινε τελικά ένοχο για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, αναγνωρίζοντάς του δύο ελαφρυντικά (τον πρότερο σύννομο βίο και την μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά). Στο πρωτόδικο δικαστήριο είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 3 ετών, με 3ετή αναστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

