Νεκρός εντοπίστηκε το πρωί της Κυριακής ένας 27χρονος, μέσα σε αυτοκίνητο, το οποίο είχε πέσει στη θάλασσα, στο ύψος της παλαιάς εθνικής οδού Αμφιλοχίας - 'Αρτας, κοντά στην Αμφιλοχία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 27χρονος φέρεται να εξετράπη, για άγνωστη ακόμα αιτία, από την πορεία του και να έπεσε στον Αμβρακικό κόλπο.

Οικείοι του 27χρονου, που είχαν ανησυχήσει για την εξαφάνισή του, ειδοποίησαν σήμερα το πρωί τις αρχές και αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική, ενώ ιδιώτης δύτης έκανε έρευνες στην θαλάσσια περιοχή.

Τελικά, έπειτα από λίγη ώρα εντοπίστηκε το αυτοκίνητο του 27χρονου μέσα στο οποίο ήταν νεκρός ο άνδρας.

Προανάκριση για τα αίτια της πτώσης του αυτοκινήτου στην θάλασσα διενεργεί το Λιμενικό, ενώ αναμένεται και το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης στην σορό του 27χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

