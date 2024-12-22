Λογαριασμός
Μηχανική βλάβη στο flying Cat 5 - Επέστρεψε στον Πειραιά

Το επιβατηγό - ταχύπλοο Flying Cat 5 επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα - Στο ταχύπλοο επέβαιναν 115 άτομα 

Μηχανική βλάβη στο flying Cat 5 - Επιστρέφει στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε το επιβατηγό - ταχύπλοο Flying Cat 5 λόγω μηχανικής βλάβης που παρουσίασε στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Αίγινας. 

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά με 115 επιβάτες και εκτελούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση με Πόρο -Ύδρα - Αίγινα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταχύπλοο επέστρεψε στον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα. 

