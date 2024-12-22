Μηχανική βλάβη στο flying Cat 5 - Επιστρέφει στον Πειραιά

Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε το επιβατηγό - ταχύπλοο Flying Cat 5 λόγω μηχανικής βλάβης που παρουσίασε στη θαλάσσια περιοχή της βόρειας Αίγινας.

Το πλοίο είχε αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά με 115 επιβάτες και εκτελούσε την ακτοπλοϊκή σύνδεση με Πόρο -Ύδρα - Αίγινα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ταχύπλοο επέστρεψε στον Πειραιά με μειωμένη ταχύτητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.