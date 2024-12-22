Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αχαΐα - Τέσσερις συλλήψεις

Εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών στην Αχαΐα, εξάρθρωσαν οι αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, συλλαμβάνοντας τέσσερα άτομα έπειτα από επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του νομού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, έπειτα από την αξιοποίηση στοιχείων που είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί της Δίωξης, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πραγματοποιήσει από τον περασμένο Αύγουστο, 150 αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών, διακινώντας 145,5 γραμμάρια κοκαΐνης και 12 γραμμάρια κάνναβης, αποκομίζοντας συνολικά το χρηματικό ποσό των 10.300 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αστυνομικοί βρήκαν 690 γραμμάρια κοκαΐνης, 42,1 γραμμάρια κάνναβης, μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και 6.250 ευρώ.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ η Δίωξη Ναρκωτικών συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

