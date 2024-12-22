Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το Τουρκικό Προξενείο

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το Τουρκικό Προξενείο, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 23:00, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έριξαν βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των κουκουλοφόρων πέταξε τουλάχιστον 25 βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 26 προσαγωγές ατόμων.

Πηγή: skai.gr

