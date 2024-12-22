Λογαριασμός
Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι πέταξαν μολότοφ στις αστυνομικές δυνάμεις έξω από το Τουρκικό Προξενείο

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:00 περίπου το βράδυ του Σαββάτου - Σε 26 προσαγωγές ατόμων προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία 

Επίθεση από ομάδα κουκουλοφόρων δέχθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν έξω από το Τουρκικό Προξενείο, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, περίπου στις 23:00, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, έριξαν βόμβες μολότοφ κατά των αστυνομικών που βρίσκονταν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ομάδα των κουκουλοφόρων πέταξε τουλάχιστον 25 βόμβες μολότοφ.

Σύμφωνα με το thestival.gr, η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε 26 προσαγωγές ατόμων.

