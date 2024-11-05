Η κάλπη στο προξενείο των ΗΠΑ στήθηκε στις αρχές Οκτωβρίου και ο πρώτος που άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, για τις προεδρικές εκλογές ήταν ο Γενικός Πρόξενος, κ. Τζέρι Ισμαήλ που καλωσόρισε τους συμπατριώτες του όπως αρκετούς φοιτητές που έσπευσαν να ψηφίσουν.

Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν και οι Αμερικανοί πολίτες που ζουν, εργάζονται ή σπουδάζουν στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα πολλοί εξ αυτών άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα ρίχνοντας την ψήφο τους στην κάλπη που στήθηκε εντός του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη.

O Γενικός Πρόξενος των ΗΠΑ, κ. Τζέρι Ισμαήλ

Σύμφωνα με πηγές του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ στη Θεσσαλονίκη με τις οποίες συνομίλησε το thestival.gr οι Αμερικανοί που ψήφισαν στην κάλπη του Προξενείου είχαν παραλάβει το εκλογικό υλικό ανάλογα με την Πολιτεία στην οποία είναι εγγεγραμμένοι ενώ άλλοι άσκησαν το εκλογικό τους δικαίωμα ηλεκτρονικά.

«Η διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά -όπως κάθε φορά- στη Θεσσαλονίκη. Οι Αμερικανοί που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα μπόρεσαν να ψηφίσουν και τα ψηφοδέλτια έχουν σταλεί στην Αμερική» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι πηγές του Γενικού Προξενείου των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

