Του Νικόλα Μπάρδη

Το ταξίδι για το νησάκι της Κυρά Παναγιάς είναι γεμάτο εκπλήξεις! Το μάτι χάνεται στο βαθύ μπλε του Αιγαίου, εκεί που ο ουρανός συναντά τη θάλασσα, ενώ τα δελφίνια παίζουν ανέμελα στην πλώρη του καραβιού, και μας δείχνουν τον δρόμο. Η γαλήνη που αποπνέει ο τόπος τις πρώτες πρωινές ώρες είναι μαγική. Φτάνοντας στο νησάκι της Κυρά Παναγιάς βάζουμε μπρος για το Μοναστήρι της Γεννήσεως της Θεοτόκου. Εκεί μας περιμένει ο πατήρ Χαρίτων, ο

μοναδικός κάτοικος του νησιού. Αλήθεια, έχετε αναρωτηθεί ποτέ, πώς είναι να ζεις μόνος σε ένα μικρό νησάκι της χώρας μας; Ο πατήρ Χαρίτων έχει την απάντηση…

Όταν μένεις μόνος σε έναν τόπο σαν κι αυτό, έχεις άπλετο χρόνο για περισυλλογή και σκέψη. «Η μοναξιά φέρνει φιλοσοφία εσωτερική», όπως λέει και ο ίδιος χαρακτηριστικά στην κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και την Ευλαμπία Ρέβη.

Στην άκρη του νησιού υπάρχει ένα σημείο, όπου πηγαίνει σε καθημερινή βάση για προσευχή. Από εκεί, όταν το επιτρέπει ο καιρός, φαίνεται και το περιβόλι της Παναγίας, το Άγιο Όρος. «Είναι ένας τόπος προσευχής και περισυλλογής» μέσα στο μεγαλείο της φύσης. «Όταν βλέπεις αυτήν την απεραντοσύνη και τον μαγικό έναστρο ουρανό, τότε συνειδητοποιείς, πως ο Θεός “τα πάντα εν σοφία εποίησε”», τόνισε με βουρκωμένα μάτια.

Βέβαια, όσο ειδυλλιακή κι αν φαντάζει στα μάτια μας η ζωή σε ένα τέτοιο νησί, άλλες τόσες δυσκολίες έχει, τις οποίες ο πάτερ καλείται να ξεπεράσει μόνος του. Συγκεκριμένα, μας περιγράφει ένα περιστατικό από τον χειμώνα του 2017, όταν «το νησί ήταν κατάλευκο από τα χιόνια»! Για την ακρίβεια, είχε ρίξει τόσο πολύ χιόνι, που μετά βίας μπορούσε να πάει από το κελί του, μέχρι τον ναό. «Είχε πενήντα, με εξήντα πόντους χιόνι. Έφτανε πάνω από τα γόνατα»,

θυμάται ο ίδιος. Όμως, μας επισήμανε πως αυτά έχει η μοναχική ζωή. «Μαθαίνεις να αντιμετωπίζεις πνευματικά τις δυσκολίες της ζωής, και όχι υλικά».

Πάνω στο νησί δεν υπάρχουν τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, κινητά, διαδίκτυο ή άλλες ανέσεις της σύγχρονης ζωής. Βρίσκεσαι στην κυριολεξία μακριά από όλους κι από όλα, έξω από τον κόσμο, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί στις μέρες μας. Εκεί έρχεσαι αντιμέτωπος με τη ζωή στις πραγματικές της διαστάσεις. Είσαι μόνο εσύ και ο Θεός.

