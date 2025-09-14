Oι συνήθειες δεν κόβονται: Eτοιμάζει μπάρμπεκιου ο Αλμέιδα

Συνεχίζει να «επενδύει» στη... σύσφιξη των σχέσεων με κάθε ομάδα που προπονεί ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, μπορεί να μην έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη θητεία του στη Σεβίλλη, αφού μετρά δυο ήττες στα τέσσερα πρώτα ματς, όμως προσπαθεί να διατηρεί καλό κλίμα στο εσωτερικό της.

Όπως συνήθιζε λοιπόν να κάνει στην Αθήνα με τους παίκτες της Ένωσης και γενικότερα τους ανθρώπους της, ο «Πελάδο», είναι έτοιμος να παραθέσει και πάλι ένα άκρως... λάτιν δείπνο με μπάρμπεκιου, κάτι που έκανε και στα Σπάτα!

Αυτό θα γίνει μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση των Ανδαλουσιάνων με την Αλαβές στο οποίο θα αναζητήσουν τη δεύτερη νίκη τους στη La Liga.

🚨 Información #ZonaMixta



🔴🍗 Almeyda va a organizar un asado en la ciudad deportiva del @SevillaFC junto a toda la plantilla.



📌 Será una comida antes de afrontar la semana para preparar el encuentro ante el Alavés.#ZonaMixta pic.twitter.com/MEzf08IQWz — Zona Mixta (@ZonaMixta__) September 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.