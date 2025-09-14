Oι συνήθειες δεν κόβονται: Eτοιμάζει μπάρμπεκιου ο Αλμέιδα

Λογαριασμός
Oι συνήθειες δεν κόβονται: Eτοιμάζει μπάρμπεκιου για την ομάδα της Σεβίλλης ο Αλμέιδα

Την πεπατημένη και στην Ισπανία φαίνεται θα ακολουθήσει ο Ματίας Αλμέιδα, καθώς ενόψει της αναμέτρησης της Σεβίλλης με Αλαβές ετοιμάζει βραδιά... μπάρμπεκιου

Συνεχίζει να «επενδύει» στη... σύσφιξη των σχέσεων με κάθε ομάδα που προπονεί ο Ματίας Αλμέιδα. Ο Αργεντινός πρώην τεχνικός της ΑΕΚ, μπορεί να μην έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη θητεία του στη Σεβίλλη, αφού μετρά δυο ήττες στα τέσσερα πρώτα ματς, όμως προσπαθεί να διατηρεί καλό κλίμα στο εσωτερικό της.

Όπως συνήθιζε λοιπόν να κάνει στην Αθήνα με τους παίκτες της Ένωσης και γενικότερα τους ανθρώπους της, ο «Πελάδο», είναι έτοιμος να παραθέσει και πάλι ένα άκρως... λάτιν δείπνο με μπάρμπεκιου, κάτι που έκανε και στα Σπάτα!

Αυτό θα γίνει μια εβδομάδα πριν την αναμέτρηση των Ανδαλουσιάνων με την Αλαβές στο οποίο θα αναζητήσουν τη δεύτερη νίκη τους στη La Liga.

