Πολυτεχνείο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και 5.000 αστυνομικοί- Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Από τις 9:00 π.μ. και έως τις 8:00 μ.μ. θα είναι ανοικτό σήμερα το ιστορικό συγκρότημα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου επί της Πατησίων, για τις τριήμερες εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, στο πλαίσιο του εορτασμού της 51ης επετείου της εξέγερσης των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, με την ΕΛ.ΑΣ να έχει λάβει δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενόψει των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Κυριακή 17 Νοεμβρίου.

Η αστυνομική παρουσία γύρω από το Πολυτεχνείο και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, την πρεσβεία των ΗΠΑ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων θα είναι ισχυρή. Παράλληλα, λόγω των εχθροπραξιών που συνεχίζονται στη Μέση Ανατολή, η ΕΛΑΣ θα εφαρμόσει ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ αλλά και σε άλλα κτίρια και επιχειρήσεις ισραηλινού ενδιαφέροντος.

Επίσης, λόγω του περιστατικού με την έκρηξη στο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους και τις συνεχείς εκδηλώσεις συμπαράστασης υπέρ των συλληφθέντων για την υπόθεση, που έχουν πραγματοποιήσει τις τελευταίες ημέρες άτομα που κινούνται στον αντιεξουσιαστικό χώρο, θα τεθούν σε καθεστώς αυξημένης φύλαξης όλα τα αστυνομικά τμήματα υπό τον φόβο καταδρομικών επιθέσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, επί ποδός θα βρίσκονται την Κυριακή, για την εφαρμογή των μέτρων, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, την Τροχαία, ενώ θα υπάρξει και συνδρομή από στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ.

Παράλληλα, από νωρίς θα πετάει το ελικόπτερο της ΕΛΑΣ καθώς και drone, που θα δίνουν εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ, ενώ σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα ρίψης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες». Ακόμα, θα πραγματοποιούνται συνεχώς προέλεγχοι γύρω από το κτήριο του Πολυτεχνείου και γενικότερα στην περιοχή, ενώ θα υπάρχουν ακροβολισμένοι αστυνομικοί και στις ταράτσες γειτονικών κτηρίων.

Επίσης, η Τροχαία θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, ιδιαίτερα την Κυριακή οπότε θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις.

Αναλυτικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

– Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από τις 6 το πρωί της Παρασκευής 15-11-2024 έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 18-11-2024, ως εξής:

– Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου.

– 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πεζόδρομος Τοσίτσα.

– Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

– Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

– Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

– Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

– Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

– Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

– Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ’ Σεπτεμβρίου.

– Πλατεία Εξαρχείων.

– Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ’ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

– Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

– Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

– Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

– Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

– Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Κυριακή 17-11-2024 από τις 6 το πρωί καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

– Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πλατεία Ομονοίας.

– Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

– Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Πλατεία Συντάγματος.

– Β. Γεωργίου Α’, σε όλο το μήκος της.

– Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

– Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

– Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

– Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

– Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

– Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

– Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

– Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

– Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

– Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

– Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

– Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

– Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

– Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

– Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

– Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

– Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

– Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

– Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

– Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

– Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Επίσης, αύριο, Κυριακή 17-11-2024 θα πραγματοποιηθούν επιπρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Λεωφόρο Κηφισίας και Πανόρμου.

Συγκεκριμένα, από την 06.00 ώρα της Κυριακής 17-11-2024 μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων

Σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση και θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

-Στη Λεωφ. Κηφισίας , στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Κατεχάκη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

-Στην Πανόρμου, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Κηφισίας και της οδού Λαρίσης και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακόμη, σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Τέλος η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς έως και την Κυριακή 17-11-2024, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Πηγή: skai.gr

