Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 16 Νοεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή.

Γιορτάζουν οι :

Ιφιγένεια

Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα

Επίσης, η 16η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας.

Ανατολή ήλιου: 07:07 - Δύση ήλιου: 17:12

Σελήνη 15.4 ημερών

