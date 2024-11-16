Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοί γιορτάζουν σήμερα 16 Νοεμβρίου

Δείτε σε ποιούς θα ευχηθείτε σήμερα χρόνια πολλά - Επίσης, η 16η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας

Σήμερα, Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2024, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Παρθενομάρτυρος Ιφιγενείας, Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή. 

Γιορτάζουν οι :    

  • Ιφιγένεια
  • Ματθαίος, Μαθιός, Μαθαίος, Ματθούλα, Ματθίλδη, Θίλδα, Τίτα, Μαθούλα

Επίσης, η 16η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί και ως Διεθνής Ημέρα Ανεκτικότητας. 

 Ανατολή ήλιου: 07:07 - Δύση ήλιου: 17:12

Σελήνη 15.4 ημερών

