Τρία στεγαστικά προγράμματα αναμένεται να μπουν σε τροχιά από το 2025 και αφορούν πάνω από 50.000 νοικοκυριά, που είτε επιθυμούν να αποκτήσουν το δικό της σπίτι, είτε να αναβαθμίσουν και να ανακαινίσουν την ιδιόκτητη κατοικία τους, ή ακόμη και να την ανακαινίσουν ώστε αργότερα να την ενοικιάσουν.

«Αναβαθμίζω-Ανακαινίζω»

Ειδικότερα, το πρώτο πρόγραμμα είναι το πρόγραμμα χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το «Αναβαθμίζω-Ανακαινίζω», που αναφέρεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες κατοικίας, χωρίς εισοδηματικά, ηλικιακά ή περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφία Ζαχαράκη, μέσω της χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 300 εκατ. ευρώ και των τραπεζών κατά 100 εκατ. ευρώ, οι ιδιοκτήτες κατοικιών θα μπορούν να λάβουν άτοκο δάνειο έως και 25.000 ευρώ, το οποίο θα μπορούν να αποπληρώσουν σε 3 έως 7 έτη, χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε δαπάνη ενεργειακής αναβάθμισης όπως για παράδειγμα κουφώματα, συστήματα ψύξης-θέρμανσης, κ.α.

Νέο «Ανακαινίζω-Νοικιάζω»

Τον ίδιο μήνα θα ξεκινήσει ακόμη ένα πρόγραμμα, το παλαιό «Ανακαινίζω-Νοικιάζω», με νέους, όμως, βελτιωμένους όρους που προβλέπονται ήδη σε σχετική διάταξη η οποία περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο.

Με το πρόγραμμα αυτό, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που παραμένουν κλειστά, μπορούν να επιδοτηθούν για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και ανακαίνισης, ύψους μέχρι 13.500 ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες.

Η επιδότηση ανέρχεται στο 60% των πραγματοποιηθεισών δαπανών και χορηγείται υπό τις εξής προϋποθέσεις, οι οποίες πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

- τα σχετικά τιμολόγια εξοφλούνται ηλεκτρονικά,

- μετά την ανακαίνιση προχωρούν σε εκμίσθωση του ακινήτου με διάρκεια τριών τουλάχιστον ετών.

Στις δαπάνες μπορούν να περιληφθούν οι εργασίες για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, αντικατάσταση πόρτας εισόδου και εσωτερικών θυρών, αντικατάσταση δαπέδων, αντικατάσταση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, δομικών στοιχείων, επιχρισμάτων, πλακιδίων, χρωματισμών και λοιπές αντίστοιχες εργασίες.

Υπογραμμίζεται ότι το ακίνητο συνολικής έκτασης έως 100 τ.μ. δεν θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως πρώτη κατοικία ή ως μισθωμένο. Πρέπει να δηλώνεται ως κενό στο έντυπο Ε2 που συνοδεύει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος των 3 τελευταίων ετών.

«Σπίτι μου 2»

Το τρίτο πρόγραμμα είναι το πολυαναμενόμενο «Σπίτι μου ΙΙ», συνολικού ύψους 2 δισεκ. ευρώ. Το οποίο αναμένεται να «τρέξει» τους πρώτους μήνες του 2025, καθώς εγκρίθηκε από την Κομισιόν η χρηματοδότηση και οι νέοι όροι του.

Πλέον, το ηλικιακό πλαφόν στη συμμετοχή ορίζεται στα 50 έτη και η αξία του ακινήτου που θα αναγράφεται στο συμβόλαιο θα φτάνει τις 250.000 ευρώ.

Ωστόσο, η επιδότηση επιτοκίου πέφτει στο 50% για μεμονωμένα άτομα ή ζευγάρια και στο 75% για τρίτεκνους. Σύμφωνα με την κ. Ζαχαράκη, η υπουργική απόφαση με όλες τις λεπτομέρειες θα εκδοθεί αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης, η οποία επίσης βρίσκεται στο φορολογικό σχέδιο νόμου.

Το εισοδηματικό όριο για τους δικαιούχους θα είναι έως 20.000 ευρώ για τον άγαμο, 28.000 ευρώ για τα ζευγάρια και θα προβλέπεται προσαύξηση 4.000 ευρώ ανά παιδί. Για τον μονογονέα το εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 31.000 ευρώ και 5.000 ευρώ ανά παιδί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν θα πρέπει να έχουν ιδιόκτητη κατοικία, ενώ το ακίνητο που επιθυμούν να αγοράσουν θα πρέπει να έχει άδεια κατασκευής μέχρι το 2007 και να είναι μέχρι 150 τ.μ.

