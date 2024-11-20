Εναν αλλοδαπό που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην προμήθεια, εξαγωγή και παράνομη διακίνηση, από την Ελλάδα στη Γαλλία, φαρμακευτικών σκευασμάτων, έναντι χρηματικής αμοιβής συνέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αθήνα.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επιβλαβή φάρμακα, παραβάσεις των νομοθεσιών περί φαρμάκων και εμπορίας αυτών, του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για όπλα.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο κοινής επιχειρησιακής δράσης με τη Γαλλική Χωροφυλακή (Gendarmerie) και την Europol, ταυτοποιήθηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος, τουλάχιστον από τον Αύγουστο του 2021, προμηθευόταν φαρμακευτικά σκευάσματα, από φαρμακεία της Αττικής, και στη συνέχεια τα εξήγαγε και διέθετε προς πώληση παρανόμως, μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών, σε περιοχές της Γαλλίας, θέτοντας κατ' αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με τον ΕΟΦ, σε κίνδυνο την υγεία των τελικών χρηστών/ασθενών.

Σύμφωνα με την Αστυνομία από την έρευνα προέκυψε, κατόπιν ανταλλαγής και αξιοποίησης πληροφοριών με τις γαλλικές Αρχές, ότι ο κατηγορούμενος για την αποφυγή του εντοπισμού του χρησιμοποιούσε ένα εύρος εταιρειών ταχυμεταφορών, τις οποίες ενάλλασσε τακτικά, όπως και τα σημεία εξυπηρέτησης αυτών. Επίσης, ανέγραφε ψευδή στοιχεία αποστολέα και περιγραφή περιεχομένου στα δέματα.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν ταυτοποιηθεί τουλάχιστον 55 αποστολές δεμάτων, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος, που υπολογίζεται από την Αστυνομία ότι έχει αποκομίσει, μέσω πληρωμών πελατών του που πραγματοποιούνταν κυρίως με εταιρείες αποστολής χρημάτων, φαίνεται ότι ξεπερνάει τις 110.000 ευρώ.

Πιάστηκε επ αυτοφόρω

Ο κατηγορούμενος εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Οικονομικής Ασφάλειας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων σε σημείο εξυπηρέτησης εταιρείας ταχυμεταφορών στο κέντρο της Αθήνας, κατά την παράδοση προς αποστολή δέματος που περιείχε 3.360 κάψουλες του εν λόγω φαρμακευτικού σκευάσματος, το οποίο κατασχέθηκε, ενώ για τη μετάβασή του χρησιμοποίησε μοτοσυκλέτα χωρίς να διαθέτει σχετικά άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, επιπλέον, ένα σπαθί τύπου «ΚΑΤΑΝA», 110 ευρώ, αποδεικτικά ταχυμεταφορών και παραλαβής χρημάτων και κινητό.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: skai.gr

