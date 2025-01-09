SOS για νέα μεγάλη τηλεφωνική απάτη με «κλώνους» των τηλεφώνων τραπεζών

Διαρκώς νέα κόλπα μηχανεύονται απατεώνες που καταφέρνουν να αποσπάσουν τους κωδικούς πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς από ανυποψίαστους πελάτες τραπεζών.

Παραποιούν τους αριθμούς κλήσης ώστε να εμφανίζονται οι τηλεφωνικοί αριθμοί των τραπεζών ή δημιουργούν ιστοσελίδες κλώνους με τους πελάτες να θεωρούν πως κάνουν συναλλαγές στην τράπεζά τους.

Καθώς στις οθόνες εμφανίζεται ο επίσημος τηλεφωνικός αριθμός της τράπεζας και στην άλλη άκρη της γραμμής, μέλη κυκλωμάτων υποδύονται υπαλλήλους της, το ενδεχόμενο να «την πατήσει» κανείς είναι δυστυχώς πολύ πιθανό.

«Δεν είχα λόγο να μην τους πιστέψω, ήτανε πολύ επαγγελματίας αυτός, είδα και το νούμερο το σταθερό της τράπεζας» περιγράφει ενδεικτικά θύμα επιτηδείων.

«Κατάφερε να μου αποσπάσει κάποιους κωδικούς. Μπόρεσε αυτός να μπει από το κινητό του στον λογαριασμό μου, δημιούργησε μια προπληρωμένη κάρτα και σε αυτήν προσπάθησε να βάλει 1.000 ευρώ», προσθέτει.

Σε πολλές περιπτώσεις, η πλαστογράφηση τηλεφωνικών αριθμών, κάνει τους πελάτες να μην ξέρουν ποιος από τους συνομιλητές τους είναι αληθινός υπάλληλος και ποιος ψεύτικος.

«Η πραγματική τράπεζα μπλόκαρε τους κωδικούς. Με πήρε υπάλληλος της τράπεζας μου συστήθηκε και αυτός, με πήρε από το ίδιο νούμερο, στην αρχή και αυτόν δεν τον πίστευα, γιατί λέω ο ένας μου μιλάει στο σταθερό λίγο πριν, έχει πει το όνομα του, με παίρνετε εσείς τώρα από το ίδιο νούμερο μου λέτε άλλο όνομα. Ποιον να πρωτοπιστέψεις...», αναφέρει ενδεικτικά το θύμα της εν λόγω παγίδας.

Σε μια ακόμα πιο εξελιγμένη μορφή, τα θύματα απάτης μεταφέρονται σε σελίδες κλώνους των τραπεζών. Συνήθως μετά από ένα μήνυμα ότι έχει ακυρωθεί η κάρτα τους.

«Σε εμένα απέσπασαν 3 χιλιάδες ευρώ...Το πιο εντυπωσιακό ήταν το πόσο ίδια ήταν η σελίδα, τα μπάνερ, τα διαφημιστικά...

Μου είχε σταλεί ένα email, ακολούθησα τον σύνδεσμο και βρέθηκα σε εικονική ιστοσελίδα και εισήγαγα τους κωδικούς πρόσβασης μου για να εισέλθω στο internet banking», περιγράφει ο Χρήστος Παππάς, Δικηγόρος που έπεσε επίσης θύμα τραπεζικής απάτης.

Η αλλαγή του αριθμού κλήσης, όπως εξηγούν οι ειδικοί, είναι "παιχνιδάκι" για τους απατεώνες.

Όπως εξηγεί ενδεικτικά ο Δημήτρης Ευαγγέλου, Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Ασφάλειας, υπάρχει μια τεχνολογία, που επιτρέπει σε απατεώνες και σε επιτήδειους να μιμηθούν άριστα, ακριβώς, το τηλέφωνο μιας τράπεζας, μιας δημόσιας υπηρεσίας, ίσως της Ελληνικής αστυνομίας.

Συγκεκριμένα, εφαρμογή μετατρέπει τον αριθμό σου σε οποιονδήποτε θέλεις και τα τηλεφωνήματα σου καταγράφονται ψηφιακά στην οθόνη της συσκευής όποιου καλείς με μια ψεύτικη αναγνώριση κλήσης που διαμορφώνεται αναλόγως.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπάρχουν μάλιστα, ακόμη και βίντεο-οδηγοί .

Δείτε πώς χτυπάει το τηλέφωνό μου δείχνοντας την ψεύτικη αναγνώριση κλήσης που διαμορφώσαμε…. Με αυτήν την εφαρμογή μπορείς να μετατρέψεις τον αριθμό σου σε οποιονδήποτε θέλεις…

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών τονίζει πως ποτέ οι τράπεζες δε θα ζητήσουν, όνομα χρήστη, κωδικούς πρόσβασης ή PIN καρτών και συνιστά σε τέτοιες περιπτώσεις οι πελάτες να κλείνουν το τηλέφωνο και να καλούν οι ίδιοι την τράπεζά τους.

