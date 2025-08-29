«Το απόλυτο κοινωνικό δράμα», όπως η ίδια το χαρακτήρισε έζησε καλοκαιριάτικα η Ραχήλ Μακρή το οποίο θέλησε να μοιραστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αφού έκανε την απαραίτητη σύγκριση παρομοιάζοντας το με την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό δημόσιο.

Το «δράμα» της πρώην βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ιδρύτριας του πολιτικού φορέα «Μέτωπο Νίκης», ξεκίνησε όταν της έσπασαν δύο νύχια. Μάταια όπως λέει στην ανάρτησή της η ίδια προσπαθούσε να βρει μια κοπέλα για να της τα φτιάξει. Άλλωστε... δύο νύχια ήταν μόνο. Καμία κοπέλα ωστόσο δεν μπόρεσε να διαθέσει λίγα λεπτά για να δώσει λύσει στο πρόβλημά της αφού η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο ο φόρτος εργασίας τους είναι μεγάλος.

Η Ραχήλ Μακρή, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα “βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά”. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”. Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο» σχολιάσε μεταξύ άλλων η κυρία Μακρή, η οποία όπως φαίνεται αναγκάστηκε τελικά να μείνει με τα δύο νύχια σπασμένα.

Δείτε την ανάρτηση της κυρίας Μακρή

«Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: "Δεν έχουμε χρόνο". Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα 'χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο. Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών.»

