Η Χριστίνα Βίδου στον Όμιλο του ΣΚΑΪ

Ο ΣΚΑΪ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επιστροφή της δημοσιογράφου Χριστίνας Βίδου στον Όμιλο.

Από τις 11 Ιανουαρίου αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων, κάθε Σάββατο και Κυριακή.

Επίσης, από τις 11 Ιανουαρίου, θα παρουσιάζει κάθε Σαββατοκύριακο, στις 14:00, το Κεντρικό Μαγκαζίνο του ΣΚΑΪ 100.3.

Η Χριστίνα Βίδου έχει μακρά και διακεκριμένη πορεία στον χώρο των ΜΜΕ.

Ο ΣΚΑΪ την καλωσορίζει και της εύχεται καλή επιτυχία στα νέα της καθήκοντα.

